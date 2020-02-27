Медицинские маски не успевают изготавливать. Дефицит вызвал массовый ажиотаж

В связим с тем, что во многих киевских аптеках отсутствуют медицинские маски, аптечная профессиональная ассоциация объясняет дефицит защитных масок ажиотажем и невозможностью производителей своевременно изготовить необходимое количеств.

Об этом Українським Новинам сообщил директор аптечной ассоциации Владимир Руденко.

"Сейчас масок недостаточно", - сказал он.

По его словам, ажиотаж породил массовые закупки масок, из-за этого производители не успевают изготовлять их необходимое количество. Он заявил, что недостаточное количество масок никак не повлияет на ситуацию с инфекционными заболеваниями, так как они являются дополнительным средством для безопасности, а не основным.

Также он отметил, что ситуация с поставками масок в скором времени должна стабилизироваться.

Как сообщали Українські Новини, цены на лекарства в Киеве подскочили почти на 9%. Теперь минимальная корзина подорожала до 422 гривен.

Напомним, согласно последним данным в мире коронавирусом заразились 82 168 человек, выздоровели 32 897 человек, а умерли 2 801.