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27 февраля 2020, четверг, 17:03 32
Медицина 2020-02-27T17:11:39+02:00
Українські Новини
Медицинские маски не успевают изготавливать. Дефицит вызвал массовый ажиотаж

Медицинские маски не успевают изготавливать. Дефицит вызвал массовый ажиотаж

Таня Войтюк
Аптеки, Маски, Коронавирус, коронавирус в Украине, Профилактика коронавируса
Медицинская маска. Фото: freepik
Медицинская маска. Фото: freepik

В связим с тем, что во многих киевских аптеках отсутствуют медицинские маски, аптечная профессиональная ассоциация объясняет дефицит защитных масок ажиотажем и невозможностью производителей своевременно изготовить необходимое количеств.

Об этом Українським Новинам сообщил директор аптечной ассоциации Владимир Руденко.

"Сейчас масок недостаточно", - сказал он.

По его словам, ажиотаж породил массовые закупки масок, из-за этого производители не успевают изготовлять их необходимое количество. Он заявил, что недостаточное количество масок никак не повлияет на ситуацию с инфекционными заболеваниями, так как они являются дополнительным средством для безопасности, а не основным.

Также он отметил, что ситуация с поставками масок в скором времени должна стабилизироваться.

Как сообщали Українські Новини, цены на лекарства в Киеве подскочили почти на 9%. Теперь минимальная корзина подорожала до 422 гривен.

Напомним, согласно последним данным в мире коронавирусом заразились 82 168 человек, выздоровели 32 897 человек, а умерли 2 801.

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