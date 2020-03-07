ВООЗ вирішила направити місію в Україну через коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила направити своїх експертів в Україну у зв'язку з тривожною ситуацією, викликаною поширенням коронавірусу Covid-19.Про це йдеться в повідомленні Європейського регіонального бюро ВООЗ, передають Українські Новини."Європейське регіональне бюро ВООЗ направляє в найближчі дні три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності і реагування на Covid-19", - йдеться у ньому.7 березня стало відомо, що дослідження 16 зразків на коронавірусну інфекцію Covid-19 показало негативний результат, триває перевірка ще 4 зразків. Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус у Чернівцях.Раніше у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу, у зв'язку з чим в організації підвищили рівень небезпеки коронавірусу до "дуже високого".Також у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку. Тим часом працівник ВООЗ в Ірані захворів на коронавірус.