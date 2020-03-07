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07 березня 2020, субота, 22:15 7
Медицина 2020-03-07T22:15:01+02:00
Українські Новини
ВООЗ вирішила направити місію в Україну через коронавірус

ВООЗ вирішила направити місію в Україну через коронавірус

Валерия Драгомирова
ВООЗ, Коронавірус, Місія ВООЗ
Коронавірус. Фото: flickr
Коронавірус. Фото: flickr

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вирішила направити своїх експертів в Україну у зв'язку з тривожною ситуацією, викликаною поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні Європейського регіонального бюро ВООЗ, передають Українські Новини.

"Європейське регіональне бюро ВООЗ направляє в найближчі дні три місії - в Азербайджан, Україну і Чорногорію - в рамках заходів щодо забезпечення готовності і реагування на Covid-19", - йдеться у ньому.

7 березня стало відомо, що дослідження 16 зразків на коронавірусну інфекцію Covid-19 показало негативний результат, триває перевірка ще 4 зразків.

Як повідомляли Українські Новини, 7 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус у Чернівцях.

Раніше у ВООЗ підтвердили, що від коронавірусу смертність вища, ніж від звичайного грипу, у зв'язку з чим в організації підвищили рівень небезпеки коронавірусу до "дуже високого".

Також у ВООЗ заявили, що коронавірус продовжить поширюватися по світу і влітку.

Тим часом працівник ВООЗ в Ірані захворів на коронавірус.

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