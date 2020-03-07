ВООЗ вирішила направити місію в Україну через коронавірус 22:15

Через коронавірус туризм в світі може втратити $1,7 трлн. В Україні заявок на тури зменшилося на третину 21:14

У нардепа Волошина не знайшли коронавірус 20:45

Сім осіб госпіталізовано в Чернівцях через підозру на коронавірус, - обладміністрація 20:24