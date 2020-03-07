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07 марта 2020, суббота, 20:13 47
Общество 2020-03-07T20:13:06+02:00
Українські Новини
Семь человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, - обладминистрация

Семь человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, - обладминистрация

Валерия Драгомирова
Госпитализация, Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Черновцах
Карантин. Фото: Facebook/ОДА
Карантин. Фото: Facebook/ОДА

7 человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, которым заразились более 102 тыс. человек по всему миру

Об этом говорится в сообщении Черновицкой обладминистрации в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областной клинической больнице", - говорится в нем.

Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения Covid-19.

Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции.

Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.
Черновицкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса.

Кроме того, у украинца обнаружили коронавирус на его 39-летие. Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день его госпитализировали.

У больного коронавирусом жителя Черновцов наблюдаются температурные скачки, но состояние стабильное. 

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