Семь человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, - обладминистрация

7 человек госпитализированы в Черновцах из-за подозрения на коронавирус, которым заразились более 102 тыс. человек по всему миру.

Об этом говорится в сообщении Черновицкой обладминистрации в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.



"Еще одного человека с подозрением на коронавирус госпитализировали сегодня, 7 марта, в областной клинической больнице", - говорится в нем.



Пациент имеет признаки инфекционного заболевания и прибыл из страны, где зафиксированы случаи заражения Covid-19.



Таким образом, всего в области с подозрением на коронавирус госпитализированы 7 человек.



Как сообщали Українські Новини, в Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции.



Болезнь обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из Италии.

Черновицкий горсовет намерен ограничить режим посещения мэрии из-за коронавируса.



Кроме того, у украинца обнаружили коронавирус на его 39-летие. Первые симптомы болезни у мужчины появились 28 февраля. На следующий день его госпитализировали.



У больного коронавирусом жителя Черновцов наблюдаются температурные скачки, но состояние стабильное.