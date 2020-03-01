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01 марта 2020, воскресенье, 09:44 28
Мир 2020-03-01T09:47:30+02:00
Українські Новини
ВОЗ повысила уровень опасности коронавируса до "очень высокого"

ВОЗ повысила уровень опасности коронавируса до "очень высокого"

Анна Рудык
ВОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как заболеваемость коронавирусом стремительно растет по всему миру, Всемирная организация здравоохранения приняла решение повысить оценку риска распространения и риска воздействия коронавируса COVID19 до очень высокого. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в своем аккаунте в Twitter.

Так, сообщается, что решение было принято, основываясь на последних исследованиях.

"На своем сегодняшнем брифинге я сообщил средствам массовой информации, что, основываясь на последних исследованиях коронавируса, мы теперь повысили нашу оценку риска распространения и риска воздействия COVID19 до очень высокого на глобальном уровне", - написал он. 

В ВОЗ сообщают, что за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях COVID19, это самый низкий показатель за месяц.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 1 марта, количество заражений китайским коронавирусом по всему миру увеличилось до 86 905 человек. На втором месте после Китая по заболеваемости коронавирусом оказалась Южная Корея с 3 526 инфицированными и 17 погибшими.

Ранее в США зафиксировали первую смерть от коронавируса.

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