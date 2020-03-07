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07 марта 2020, суббота, 08:17 605 Инфографика
Медицина 2020-03-07T11:36:04+02:00
Українські Новини
Жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека. Данные на 7 марта

Жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека. Данные на 7 марта

Надежда Комендантова
Коронавирус, Коронавирус в Китае, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Италии, Распространение коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

В то время, как в ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом, жертвами коронавируса во всем мире стали 3491 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 102 тысяч.

Об этом свидетельствуют данные карты распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Данные о коронавирусе на 7 мартаДанные о коронавирусе на 7 марта

Сообщается, что в Италии за сутки обнаружили 778 новых больных, 49 человек умерли. Всего в Италии на COVID-19 заболели 4636 человек.

Данные о коронавирусе на 7 мартаДанные о коронавирусе на 7 марта

В Испании подтверждены 141 новых случаев инфицирования.

В Иране заявили о 1234 новых случаях инфицирования коронавирусом.

В США зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом.

В Швеции и Норвегии в сутки обнаружили более 200 случаев инфицирования COVID-19

В Южной Корее общее количество инфицированных составляет 6767 человек, власти призвали граждан оставаться дома и предупредила о "критический момент" в битве за сдерживание коронавируса.

О первых случаях выявления вируса заявили в Колумбія, Ватикан, Камерун, Сербія, Бутан.

Как сообщали Українські Новини, новый Кабмин решил усилить оперативный штаб по противодействию коронавирусу.

Тем временем, Министерство здравоохранения планирует ввести ограничительные меры для предупреждения распространения коронавируса Covid-19 в некоторых регионах страны.

Также в ВОЗ также подтвердили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов.

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