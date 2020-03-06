В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом

Учитывая быстрые темпы распространения коронавирусной инфекции в мире, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ложными надежды на то, что коронавирус Covid-19 исчезнет этим летом. Об этом на брифинге сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, вирус может сохранить способность распространяться. "Нам пока что неизвестно какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил он. Он также добавил, что не стоит полагать, что вирус просто исчезнет летом. "Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - сообщил Райан. LIVE: Daily media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https:\/\/t.co\/obKCTsdnNR — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 6, 2020 Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, в свзи с чем в организации повысили уровень опасности коронавируса до "очень высокого". Тем временем в ВОЗ также подтвердили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов.