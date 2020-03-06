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06 марта 2020, пятница, 20:15 212
Мир 2020-03-06T20:34:59+02:00
Українські Новини
В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом

В ВОЗ заявили, что коронавирус продолжит распространяться по миру и летом

Таня Войтюк
ВОЗ, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в мире
Майкл Райан на брифинге по коронавирусу. Скриншот: Twitter/WHO
Майкл Райан на брифинге по коронавирусу. Скриншот: Twitter/WHO

Учитывая быстрые темпы распространения коронавирусной инфекции в мире, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала ложными надежды на то, что коронавирус Covid-19 исчезнет этим летом. 

Об этом на брифинге сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, вирус может сохранить способность распространяться.

"Нам пока что неизвестно какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях. Мы должны признать, что вирус может сохранить способность распространяться", - заявил он.

Он также добавил, что не стоит полагать, что вирус просто исчезнет летом.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - сообщил Райан.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа, в свзи с чем в организации повысили уровень опасности коронавируса до "очень высокого".

Тем временем в ВОЗ также подтвердили, что температурный скрининг не эффективен в поиске коронавируса из-за возможности сокрытия симптомов.

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