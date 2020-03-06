Суд повернув "Гончаруку" позов проти Разумкова і Зеленського

Окружний адміністративний суд Києва повернув без розгляду позов заявника від імені на той час прем'єр-міністра Олексія Гончарука до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та Президента Володимира Зеленського через відсутність підтверджуючих особу даних.

Про це йдеться у рішенні суду, передають Українські Новини.

"Заявником не було дотримано вимоги п.2 ч.1 ст.152 Кодексу адміністративного судочинства України та не вказано в заяві реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або номер і серію паспорта, що фактично позбавляє суд можливості здійснити ідентифікацію особи заявника", - сказано в ньому.

Також говориться, що у заяві було вказано, що до неї додається квитанція про сплату судового збору, однак при перевірці документів вона не була виявлена.

Відповідно, суд вирішив повернути заяву про забезпечення позову заявнику без розгляду.

28 лютого Зеленський попросив Раду скликати на 4 березня позачергове засідання для розгляду питання Кабміну.

3 березня прес-служба Окружного адміністративного суду Києва повідомила, що Гончарук подав до суду позов проти Разумкова і Зеленського, в якому попросив заборонити включення до порядку денного позачергового засідання Ради 4 березня питання про відставку прем'єр-міністра та звільнення кого-небудь з членів Кабінету Міністрів.

Однак прес-служба Гончарука спростувала, що він подавав до суду і припустила, що це міг зробити однофамілець.

Після цього голова суду Павло Вовк заявив, що суд видалить новину про Гончаруке до з'ясування особи заявника.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Рада відправила Гончарука у відставку.

В той же день парламент призначив нового прем'єр-міністра та новий склад уряду.