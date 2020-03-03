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03 березня 2020, вівторок, 22:13 4
Судова влада 2020-03-03T22:23:36+02:00
Українські Новини
Новина про позов Гончарука проти Разумкова буде видалена, - глава суду Вовк

Новина про позов Гончарука проти Разумкова буде видалена, - глава суду Вовк

Ярина Вацяк
Окружний адміністративний суд Києва, Павло Вовк, Дмитро Разумков, Олексій Гончарук
новина про позов Гончарука проти Разумкова. Скріншот сайту суду/Країна
новина про позов Гончарука проти Разумкова. Скріншот сайту суду/Країна

Новину про позов прем'єрміністра Олексій Гончарука проти спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова буде вилучена після відновлення роботи сайту Окружного адмінсуду.

Про це голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Новина буде видалена з сайту суду, як тільки з'явиться технічна можливість, до з'ясування, у відповідності з положеннями Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника", - написав Вовк.

Він зазначив, що після оприлюднення пресслужбою суду новини щодо заяви Гончарука сайт не витримав навантаження великої кількості відвідувачів з технічних причин перестав працювати.

Скриншот сообщения Павла ВовкаСкриншот повідомлення Павла Вовка

Як повідомляли Українські Новини, раніше прес-служба Окружного адміністративного суду повідомила, що Гончарук подав позов проти Разумкова. Пресслужба Гончарука заперечує інформацію про подання прем'єром позову.

Тим часом, Володимир Зеленський та пропонує кандидатуру віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єрміністра.

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