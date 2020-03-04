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04 березня 2020, середа, 17:16 56 Доповнено
Кабмін 2020-03-04T19:00:03+02:00
Українські Новини
Рада проголосувала за відставку Гончарука

Рада проголосувала за відставку Гончарука

Анна Рудык
Кабмін, Верховна Рада, Олексій Гончарук, відставка прем'єра
Гончарук. Скріншот: трансляція
Гончарук. Скріншот: трансляція

Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За проєкт постанови №3158 проголосували 353 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього уряду.

28 серпня 2019 Рада призначила Гончарука прем'єром.

17 січня Гончарук уперше подав заяву про відставку і передав президентові Володимиру Зеленському, повідомивши про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Заяву було подана Гончаруком після оприлюднення в Інтернеті 5 січня аудіозапису нібито наради, в якому Гончаруку приписують слова, що Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також визнання в тому, що він профан в економіці.

Також участь у нараді приписувалася заступниці голови НБУ Катерині Рожковій таі міністерці фінансів Оксані Маркаровій.

Учасники запису обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

Однак Зеленський дав прем'єру "другий шанс".

Вчора, 3 березня, Гончарук повторно подав у відставку, передавши відповідну заяву на ім'я голови парламенту Дмитра Разумкова, як цього вимагає законодавство.


(Новина доповнена подробицями)

З 353 голосів депутатів за відставку прем'єра 240 голосів дали депутати фракції "Слуга народу", 39 - "Опозиційна платформа - За життя", 20 - "Батьківщина", 18 - "За майбутнє", 17 - "Довіра", 19 - позафракційні.

"Європейська солідарність" і "Голос" утрималися від голосування.

Голосування за відставку Гончарука. Скріншот: Твіттер РадиГолосування за відставку Гончарука. Скріншот: Твіттер Ради

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що Кабмін йому не соромно - але він їм не пишається.

Раніше Верховна Рада відкрила позачергове пленарне засідання для розгляду питання щодо Кабінету Міністрів та заслуховування звіту правоохоронців. У залі присутній Президент Володимир Зеленський, а також члени Кабміну на чолі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

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