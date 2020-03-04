Рада проголосувала за відставку Гончарука

Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

За проєкт постанови №3158 проголосували 353 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Відставка прем'єр-міністра має наслідком відставку всього уряду.

28 серпня 2019 Рада призначила Гончарука прем'єром.

17 січня Гончарук уперше подав заяву про відставку і передав президентові Володимиру Зеленському, повідомивши про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Заяву було подана Гончаруком після оприлюднення в Інтернеті 5 січня аудіозапису нібито наради, в якому Гончаруку приписують слова, що Зеленський має поверхневі уявлення про економіку, а також визнання в тому, що він профан в економіці.

Також участь у нараді приписувалася заступниці голови НБУ Катерині Рожковій таі міністерці фінансів Оксані Маркаровій.

Учасники запису обговорювали, як пояснити Зеленському ситуацію в економіці, в тому числі різке зміцнення гривні.

Однак Зеленський дав прем'єру "другий шанс".

Вчора, 3 березня, Гончарук повторно подав у відставку, передавши відповідну заяву на ім'я голови парламенту Дмитра Разумкова, як цього вимагає законодавство.



(Новина доповнена подробицями)



З 353 голосів депутатів за відставку прем'єра 240 голосів дали депутати фракції "Слуга народу", 39 - "Опозиційна платформа - За життя", 20 - "Батьківщина", 18 - "За майбутнє", 17 - "Довіра", 19 - позафракційні.

"Європейська солідарність" і "Голос" утрималися від голосування.

Голосування за відставку Гончарука. Скріншот: Твіттер Ради

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що Кабмін йому не соромно - але він їм не пишається.