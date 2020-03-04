Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль

Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром, віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. За проєкт постанови №3168 проголосував 291 депутат при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Кандидатура Шмигаля на посаду прем'єра була внесена президентом Володимиром Зеленським 3 березня, відповідна постанову – 4 березня. 4 лютого Рада призначила 44-річного Шмигаля віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку громад і територій замість Олени Бабак.

До цього призначення з серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Раніше Шмигаль був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).

До цього він працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської ОДА.

Денис Шмигаль задекларував 3,6 млн гривень доходів, дружина Катерина - 200 тис. гривень та придбання Land Rover за 2018 рік, свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

1,7 млн гривень доходів Шмигаля склала зарплата на основному місці роботи на Бурштинській ТЕС, 1,3 млн гривень - зарплата в "ДТЕК Східенерго", 555 тис. гривень - зарплата в "ДПЕК Західенерго".

200 тис. гривень доходу його дружини Катерини Шмигаль склав дохід від відчуження рухомого майна.

Готівкою Шмигаль зберігає 35 тис. доларів, а дружина - 80 тис. доларів.

На банківському рахунку у Шмигаля 12 324 гривні.

У минулому році дружина Шмигаля придбала автомобіль Land Rover Discovery Sport за 831 900 гривень, у самого ж Шмигаля, згідно декларації, автомобіля немає.

З нерухомості майна у потенційного губернатора є гараж у Львові та земельну ділянку у Львівській області.

Дружина володіє житловим будинком, земельною ділянкою у Львові і нежитловим приміщенням у Львівській області.

Як повідомляли Українські Новини, 4 лютого 2020 року Верховна Рада призначила Дениса Шмигаля віце-прем'єр-міністром.

Тим часом "Слуга народу" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду відставки Рябошапки.