Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова

Пресслужба прем'єр-міністра Олексія Гончарука заперечує інформацію про те, що прем'єр подав позов проти спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це Українським Новинам повідомив представник пресслужби.

"Гончарук нічого не подавав. Може, це однофамілець подав", - повідомили в пресслужбі.

На офіційному сайті також повідомили, що інформація про те, що Гончарук подав позов проти Разумкова не відповідає дійсності. Там також додали, що будь-яку інформацію про діяльність глав держави можна знайти на офіційних ресурсах або в соціальних мережах державних представників.

Повідомлення у прес-службі Гончарука

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