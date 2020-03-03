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03 березня 2020, вівторок, 20:52 23
Верховна Рада і партії 2020-03-03T22:34:07+02:00
Українські Новини
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова

Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова

Таня Войтюк
Верховна Рада, Судовий позов, Володимир Зеленский, Дмитро Разумков, Олексій Гончарук
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Фото: КМУ

Пресслужба прем'єр-міністра Олексія Гончарука заперечує інформацію про те, що прем'єр подав позов проти спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це Українським Новинам повідомив представник пресслужби.

"Гончарук нічого не подавав. Може, це однофамілець подав", - повідомили в пресслужбі.

На офіційному сайті також повідомили, що інформація про те, що Гончарук подав позов проти Разумкова не відповідає дійсності. Там також додали, що будь-яку інформацію про діяльність глав держави можна знайти на офіційних ресурсах або в соціальних мережах державних представників.

Повідомлення прес-службі ГончарукаПовідомлення у прес-службі Гончарука

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні ввечері в Раді проходить збір фракції "Слуга народу", де обговорюють порядок денний на середу, а одне з питань порядку - кадрові перестановки.

Президент Володимир Зеленський пропонує кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на пост прем'єр-міністра.

Також Зеленський назвав можливі кандидатури міністрів майбутнього складу уряду Шмигаля.

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