Долар після довгих вихідних подорожчає. НБУ оприлюднив довідковий курс

Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що встановлюється ним на 10 березня, що відповідає середньозваженому курсу угод, на 12,66 коп. до 24,8755 UAH\/USD після того, як перед довгими вихідними Нацбанк зміцнив гривню. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6-9 березня, на 17,54 коп. до 24,7489 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази. Тим часом, банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH\/USD у березні. Крім того, економісти прогноз курсу долара в цьому році умовно розділили на три групи і розповіли, чого чекати. Крім того, в п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 5 березня на 9,05 коп. до 24,7929 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 9,81 коп. до 24,4787 UAH\/USD.