После стремительного роста доллар резко рухнул

После резкого двухдневного повышения в четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 4 марта на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 19,04 коп. до 27,2906 UAH/EUR, курс продажи понизился на 22,65 коп. до 27,7723 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,5986 24,9129 27,2906 27,7723 3,41 3,85 Максимальный 24,7500 25,3000 27,6000 28,2000 3,70 5,00 Минимальный 24,5000 24,7700 27,0000 27,5300 2,50 3,70

Как сообщали Українські Новини, в феврале население продало валюты на 291,3 млн долларов больше, чем купило.

Тем временем Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.