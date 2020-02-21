Банкиры и аналитики рассказали, чего ожидать от доллара в начале весны

Банкиры и аналитики прогнозируют сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"Февраль на валютном рынке проходит достаточно спокойно. Мы видим небольшие колебания доллара в пределах 10 копеек. Главным маркет-мейкером на рынке по-прежнему является Нацбанк, который постоянно сглаживает резкие колебания в любую сторону. Курс в последнее время находится в пределах 24,50 UAH/USD, что является текущим индикатором для рынка. Главными продавцами валюты на рынке являются крупные агроэкспортёры и металлурги", - прокомментировал Ярослав Кабин директор департамента казначейства Идея Банка.

При этом банкир отметил, что нерезиденты-покупатели ОВГЗ уже не так сильно присутствуют на рынке, что говорит о постепенном угасании интереса к украинскому госдолгу.

"На конец февраля мы ожидаем курсовой коридор 24,30-24,70 и пока мы не видим тенденций в ближайшее время к девальвации или ревальвации. В марте возможен рост предложения валюты со стороны агроэкспортёров в связи с подготовкой к новому сезону, но регулятор будет стараться по-прежнему излишек валюты выкупать с рынка. Поэтому в марте мы ожидаем курсовой коридор 24,00-24,80 UAH/USD", - подчеркнул он.

В свою очередь Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital, также прогнозируется относительную стабильность курса гривны в ближайшее время.

"В феврале на межбанке предложение валюты превышает спрос, поэтому ощущается ревальвационное давление. Согласно мнению участников рынка, поддержку валютному рынку оказала продажа валюты аграриями и металлургами. В то же время, Нацбанк пытается воспрепятствовать чрезмерному снижению курса, выступая активным покупателем валюты. Наиболее вероятно, что в таких условиях курс будет находиться у отметки 24,5 UAH/USD", - отметила аналитик Concorde Capital.

По ее данным, результаты последних аукционов по размещению ОВГЗ показали, что интерес инвесторов-нерезидентов к гривневым долговым бумагам, скорее всего уже угас.

Таким образом, валютный рынок лишается значительного потока валюты, который в прошлом году оказал значительное влияние на формирование курса.

В то же время, по ее словам, традиционный весенний приток валюты со стороны аграриев, скорее всего, сохранится.

"На данный момент сложно предсказать факторы, которые могли бы оказать существенное девальвационное давление на гривню. Не исключено, что валютный рынок вновь будет подвергаться психологическим атакам, связанным с предсказаниями по поводу "пирамиды ОВГЗ, которая рухнет". Это будет вызывать всплески панических настроений, что будет оказывать влияние на формирование курса", - подытожила Ахтырко.

Как сообщали Українські Новини, в октябре прошло года американский финансовый холдинг JP Morgan прогнозировал, что в первом квартале 2020 года гривна может девальвировать до 25,5 UAH/USD, во втором квартале – до 26,3 UAH/USD и в третьем – до 27 UAH/USD.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 3 коп. в четверг укрепился на 3 коп. до 24,45 UAH/USD.

С 14 по 21 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,53 коп. до 24,2687 UAH/USD третью неделю подряд.