Перед длинными выходными НБУ укрепил гривну: курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-9 марта, перед длинными выходными к 8 марта, на 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD в то время, как население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,941 1 доллар США 24,7413 1 швейцарский франк 25,9983 10 иен 2,3152 10 российский рубль 3,7148 1 евро 27,6942

Как сообщали Українські Новини, банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте. Кроме того, экономисты прогноз курса доллара в этом году условно разделили на три группы и рассказали, чего ожидать.

Тем временем после резкого двухдневного повышения в четверг курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с данными на 4 марта на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.