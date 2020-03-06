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06 марта 2020, пятница, 05:25 11
Финансы 2020-03-06T05:25:01+02:00
Українські Новини
Перед длинными выходными НБУ укрепил гривну: курс валют

Перед длинными выходными НБУ укрепил гривну: курс валют

Ярина Вацяк
Курс гривны, 8 марта, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6-9 марта, перед длинными выходными к 8 марта, на 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD в то время, как  население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза.  Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 31,941
1 доллар США 24,7413
1 швейцарский франк 25,9983
10 иен 2,3152
10 российский рубль 3,7148
1 евро 27,6942

Как сообщали Українські Новини, банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте. Кроме того, экономисты прогноз курса доллара в этом году условно разделили на три группы и рассказали, чего ожидать. 

Тем временем после резкого двухдневного повышения в четверг курс продажи наличного доллара понизился в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 по сравнению с данными на 4 марта на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс покупки понизился на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

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