Население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза

В то время, как доллар приближается в отметке в 25 UAH\/USD, а феврале население продало валюты на 291,3 млн долларов больше, чем купило. Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини. На наличном валютном рынке в феврале чистая продажа валюты населением превысила покупку. В феврале население продало 1 456,5 млн долларов и купило 1 165,3 млн долларов. В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило. Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов. Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило. Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH\/USD. Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 15 коп. до 24,83 UAH\/USD.