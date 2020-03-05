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05 марта 2020, четверг, 09:05 24
Финансы 2020-03-05T09:12:08+02:00
Українські Новини
Население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза

Население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Население, Доллары, обменник
Население массово сдает валюту
Население массово сдает валюту

В то время, как доллар приближается в отметке в 25 UAH/USD, а феврале население продало валюты на 291,3 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в феврале чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В феврале население продало 1 456,5 млн долларов и купило 1 165,3 млн долларов.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 9 коп. в среду укрепился на 15 коп. до 24,83 UAH/USD.

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