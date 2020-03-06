Доллар продолжает падать в обменниках

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,4787 24,7929 27,2600 27,7548 3,37 3,85 Максимальный 24,6000 25,3000 27,4500 28,2000 3,66 5,00 Минимальный 24,3000 24,6300 27,0000 27,4900 2,50 3,65

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления с среду на 15 копеек в четверг укрепился на 12 копеек до 24,71 UAH/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,09% с 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что экономисты утверждают, что курс гривны может пробить отметку в 25 грн\$ уже в ближайшие семь дней из-за потери интереса к ОВГЗ, которые уже не пользуются таким спросом, как раньше.