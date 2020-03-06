подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 11:03 375
Финансы 2020-03-06T11:08:27+02:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать в обменниках

Доллар продолжает падать в обменниках

Елена Новикова
Валюта, Курс валют, Обмен валют, Обменники, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне
Доллары. Фото: pixabay
Доллары. Фото: pixabay

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 5 марта на 9,05 коп. до 24,7929 UAH/USD, курс покупки понизился на 9,81 коп. до 24,4787 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 0,16 коп. до 27,2600 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,88 коп. до 27,7548 UAH/EUR

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

24,4787

24,7929

27,2600

27,7548

3,37

3,85

Максимальный

24,6000

25,3000

27,4500

28,2000

3,66

5,00

Минимальный

24,3000

24,6300

27,0000

27,4900

2,50

3,65

Как сообщали Українські Новини, курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления с среду на 15 копеек в четверг укрепился на 12 копеек до 24,71 UAH/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 4,09% с 23,74 UAH/USD до 24,71 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что экономисты утверждают, что курс гривны может пробить отметку в 25 грн\$ уже в ближайшие семь дней из-за потери интереса к ОВГЗ, которые уже не пользуются таким спросом, как раньше.

Больше новостей о: Валюта Курс валют Обмен валют Обменники курс доллара Курс евро Курс доллара к гривне

Население увеличило сдачу валюты почти в 3 раза...
Международный день зубного врача: что еще отмечают...
Доллар падает третью неделю подряд: как изменился ...
Официальный курс гривны обвалился почти на 20 копе...
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса
И.о генпрокурора стал Чумак
Новости
Киев решил ограничить проведение мероприятий из-за коронавируса 12:43
Экс-министр Милованов за февраль получил 32 тыс. гривен, его замы 53 тыс. до 111 тыс. гривен 12:40 Документ
Украинский депутат встречался во Франции с парламентарием, который заболел коронавирусом и лежит в реанимации 12:40
Доллар после длинных выходных подорожает. НБУ обнародовал справочный курс 12:34
IT-директор "Дарницы" признан лучшим в Украине в номинации BEST CIO 2019 12:19
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Новый министр здравоохранения Емец хочет вернуть Госсанэпидслужбу 23:59
больше новостей
Украинский депутат встречался во Франции с парламентарием, который заболел коронавирусом и лежит в реанимации
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok