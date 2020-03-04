К чему готовиться украинцам: экономисты спрогнозировали курс гривны на 2020

Курс гривны, который 4 марта продолжил падение может пробить отметку в 25 грн/$ уже в ближайшее семь дней из-за потери интереса к ОВГЗ, которые уже не пользуются таким спросом, как раньше.

Такой прогноз курса валют дают почти все опрошенные экономисты, сообщает материале OBOZREVATEL.

К резкому укреплению гривны в 2019-м привела продажа облигаций. В 2020-м этот инструмент отпал. В результате, уверен аналитик Владимир Мазуренко, сезонные факторы будут влиять более существенно. Мол, январь, февраль и март – традиционно период девальвации гривны. Валюту тратят на покупку энергоресурсов, выручки экспортеров не покрывают потребность рынка.

Вместе с тем, глобальные инвесторы на днях пережили очередной день обвала на фондовых рынках и их настроения ухудшаются. Опасения мировой пандемии и экономической рецессии приводят к оттоку капитала с развивающихся рынков в тихие гавани. Накануне также обвалились цены на зерно, энергоресурсы и промышленные металлы, добавляет аналитик Андрей Шевчишин.

Украина, как и другие рынки, будет под прицелом спекулянтов, которые выведут свои инвестиции или, как минимум, остановят новые вливания. Стоимость украинских еврооблигаций падает, что подтверждает смену тенденций. В этих условиях гривна будет испытывать сильное давление.

"Ситуация отягощается также дефицитом бюджета, который ранее покрывался средствами от размещения ОВГЗ. Поскольку приток остановился и формируется отток, ослабление гривны – вопрос времени. Вероятно, в ближайшее время гривна продолжит скатываться к отметке 25 гривен за доллар", – добавляет Шевчишин.

Его коллега Вадим Иосуб озвучивает более позитивные оценки. На ближайшую неделю он ожидает умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться около 24,6 грн/$, а наличный доллар в банках – около 24,5/24,7 грн/$.

Что будет с курсом доллара в 2020-м:

Мнения о том, что будет с курсом доллара в этом году можно условно разделить на три группы. Первая – оптимисты. К ним относится и аналитик Максим Пархоменко. Он считает, что стоимость доллара вовсе может упасть до 22 грн/$. Это бы снова привело к срыву планов по поступлениям в бюджет.

Причины:

программа с МВФ;

транзит газа + выплата 2,9 млрд долларов, выигранных у РФ;

при усилении темпов реформ можно смело ожидать роста спроса на украинские долговые бумаги.

Второй прогноз можно отнести к более сдержанному. В прогнозе на следующий год заложен курс 27 грн/$. Такой расчет произвело Министерство экономразвития, торговли и сельского хозяйства. Правда, такие оценки ведомство делает ежегодно и практически всегда ошибается. 27 грн/$ они ожидали и в этом году, более того, были уверены, что к концу года валюта будет продаваться по 29 грн/$.

Относительно негативный прогноз озвучивает Андрей Шевчишин. Он считает, что курс будет колебаться около 26-27 грн/$. "Поэтому гривна должна откатиться назад, чтобы стать равновесной для всех участников рынка – экспортеров, импортеров, государства и населения. Таким уровнем, на наш взгляд, является отметка 26-27 грн за доллар", – прогнозирует эксперт.

Аналитик уверен, что стоимость валюты будет зависеть от политики НБУ и Минфина, активности инвесторов, а также ситуации на глобальных рынках, где сохраняются риски экономического кризиса.

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара повысился в обменных пунктах киевских банков до 24,9300 UAH/USD, курс покупки – повысился на 18,11 коп. до 24,5997 UAH/USD после резкого подорожания в понедельник.