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06 березня 2020, пʼятниця, 12:22 13 Документ
Кабмін 2020-03-06T13:15:01+02:00
Українські Новини
Гончарук у лютому отримав надбавок і відрядних майже в два рази більше окладу

Гончарук у лютому отримав надбавок і відрядних майже в два рази більше окладу

Елена Новикова
зарплати чиновників, Прем'єр-міністр, Олексій Гончарук, Зарплати за лютий
Олексій Гончарук. Фото: КМУ
Олексій Гончарук. Фото: КМУ

В той час, як в січні колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив 42 тисячі, у лютому його зарплата становить 44 тисячі гривень. Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гончаруку в лютому, становить 43 656 гривень, з них посадовий оклад - 15 125 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 15 125 гривень, зарплата за час відрядження - 13 404 гривні.

Сума утриманих податків становить 8 512 гривень.

Фактична сума, отримана Гончаруком, становить 35 143 гривні.

Відповідь на запит Українських Новин.Відповідь на запит Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада прийняла відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука і призначила новим прем'єр-міністром віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. У Кабміні Шмигаля на своїх посадах залишилися Арсен Аваков, Михайло Федоров, Владислав Криклій і Денис Малюська. А Вадим Пристайко та Дмитро Кулеба помінялися посадами.

Дмитро Кулеба за лютий заробив 44 тисячі гривень, а Михайлу Федорову в лютому зарплату не нарахували.

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