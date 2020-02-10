подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
10 февраля 2020, понедельник, 19:57 15
Кабмин 2020-02-10T19:58:32+02:00
Українські Новини
Зарплата Гончарука за январь больше президентских окладов

Зарплата Гончарука за январь больше президентских окладов

Таня Войтюк
Зарплата, Алексей Гончарук, Кабмин, зарплаты чиновников
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

За месяц заработная плата Алексея Гончарука заметно уменьшилась, так как в декабре она составила 76 тыс. гривен, а за январь - 42 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в январе, составила 41 965 гривен, из них должностной оклад - 17 125 гривен, надбавка за интенсивность труда - 17 125 гривен, зарплата за время отпуска - 2 000 гривен, зарплата за время командировки - 5 714 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 183 гривны. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 33 782 гривны

С июня Президенту Владимиру Зеленскому ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 тыс. гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих.

Ответ на запрос о зарплате ГончарукаОтвет на запрос о зарплате Гончарука

Как сообщали Українські Новини, Президент потребовал решить вопрос космических зарплат в правительстве и госкомпаниях.

Тем временем зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши.

Больше новостей о: Зарплата Алексей Гончарук Кабмин зарплаты чиновников

Цены в январе на ЖК-услуги повысились, а на одежду и обувь снизились
На японском лайнере уже два украинца заразились коронавирусом
Новости
Зарплата Гончарука за январь больше президентских окладов 19:57
На 8 марта "Укрзализниця" назначила 15 дополнительных поездов: расписание 19:52
"Большая семерка" отказалась от поддержки Сытника, НАБУ ждет перезагрузка, – эксперты 19:42
Сорванная крыша. Фото: dumskaya.net
В Одесской области в двух школах обрушились отремонтированные крыши 19:32
"Репортеры без границ" осуждают обыски в домах 3 украинских журналистов и в офисе телеканала "1+1" 19:01
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
больше новостей
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
больше новостей
НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok