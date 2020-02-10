Зарплата Гончарука за январь больше президентских окладов

За месяц заработная плата Алексея Гончарука заметно уменьшилась, так как в декабре она составила 76 тыс. гривен, а за январь - 42 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гончаруку в январе, составила 41 965 гривен, из них должностной оклад - 17 125 гривен, надбавка за интенсивность труда - 17 125 гривен, зарплата за время отпуска - 2 000 гривен, зарплата за время командировки - 5 714 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 183 гривны. Фактическая сумма, полученная премьером, составила 33 782 гривны

С июня Президенту Владимиру Зеленскому ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 тыс. гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок, премий или других составляющих.

Ответ на запрос о зарплате Гончарука

Как сообщали Українські Новини, Президент потребовал решить вопрос космических зарплат в правительстве и госкомпаниях.

Тем временем зарплаты в Кабмине Гончарука больше, чем в правительствах Чехии и Польши.