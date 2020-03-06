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06 марта 2020, пятница, 11:06 163
Политика 2020-03-06T11:15:42+02:00
Українські Новини
Кулеба за февраль заработал 44 тысячи гривен при окладе в 12 тысяч

Кулеба за февраль заработал 44 тысячи гривен при окладе в 12 тысяч

Ольга Фандорина
Зарплата, Дмитрий Кулеба, Зарплаты министров, зарплаты чиновников

Заработная плата новоназначенного министра иностранных дел и бывшего вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы за февраль составила 44 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Кулебе было начислено за февраль 43 792 гривны, из них должностной оклад составил 11 971 гривну, надбавка за выслугу лет - 3 950 гривен, надбавка за интенсивность труда - 11 971 гривну и командировочные - 15 899 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 8 539 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 35 253 гривны.

Как сообщали Украiнськi Новини, за 2018 год Кулеба задекларировал 2 квартиры в Киеве и 2,6 млн гривен доходов.

4 марта Верховная Рада назначила министром иностранных дел Кулебу.

Ранее Вице-премьер Кулеба заявил, что евроинтеграция замедлилась во время президентства Порошенко.

В декабре министр Дмитрий Кулеба выписал себе две премии и командировочные на 43 тысячи.

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