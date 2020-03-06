Министр цифровой трансформации Федоров не получил зарплату в феврале

Вице-премьер-министру, министру цифровой трансформации Михаилу Федорову не начисляли заработную плату за февраль.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

"Вице-премьер-министру Украины - министру цифровой трансформации Украины Федорову Михаилу заработная плата за февраль 2020 года не была начислена и не выплачивалась", - сказано в нем.

В январе пресс-служба Федорова сообщила о его болезни, из-за чего была перенесена презентация мобильного приложения "Дія" и национальной онлайн-платформы "Дія".

В феврале презентация состоялась, однако без участия министра.

Федоров также отсутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта.

Ранее Зеленский рассказал о болезни Федорова: вице-премьер в тяжелом состоянии.

Кроме того, Милованов заявил, что Федоров может находиться в реанимации, однако пресс-служба все отрицала.

Как сообщали Українські Новини, презентация приложения "Дія" прошла в четверг, 6 февраля. До конца зимы в приложение обещают добавить цифровой паспорт.

В новом приложении также появится Пенсионный фонд, в котором украинцам можно будет оформить электронную пенсию, не выходя из дома.