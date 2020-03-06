Перед довгими вихідними НБУ зміцнив гривню: курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-9 березня, перед довгими вихідними до 8 березня, на 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD в той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,941 1 долар США 24,7413 1 швейцарський франк 25,9983 10 ієн 2,3152 10 російський рубль 3,7148 1 євро 27,6942

Як повідомляли Українські Новини, банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні. Крім того, економісти прогноз курсу долара в цьому році умовно розділили на три групи і розповіли, чого чекати.

Тим часом після різкого дводенного підвищення у четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з даними на 4 березня на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс купівлі знизився на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.