підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
06 березня 2020, пʼятниця, 05:25 3
Фінанси 2020-03-06T05:25:02+02:00
Українські Новини
Перед довгими вихідними НБУ зміцнив гривню: курс валют

Перед довгими вихідними НБУ зміцнив гривню: курс валют

Ярина Вацяк
Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6-9 березня, перед довгими вихідними до 8 березня, на 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD в той час, як населення збільшило здачу валюти майже в 3 рази. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 березня, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,941
1 долар США 24,7413
1 швейцарський франк 25,9983
10 ієн 2,3152
10 російський рубль 3,7148
1 євро 27,6942

Як повідомляли Українські Новини, банкіри і аналітики прогнозували збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH/USD у березні. Крім того, економісти прогноз курсу долара в цьому році умовно розділили на три групи і розповіли, чого чекати.

Тим часом після різкого дводенного підвищення у четвер курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з даними на 4 березня на 17,77 коп. до 24,9129 UAH/USD, курс купівлі знизився на 18,67 коп. до 24,5986 UAH/USD.

Більше новин про: Курс НБУ курс рубля курс долара курс євро курс гривні

Долар і євро обвалилися в київських обмінниках...
Рубль "завмер" у київських обмінниках...
Гривня на міжбанку зміцнилася: курс на четвер...
Мобоператор вважає основним ризиком діяльності в У...
В Україні будуть забороняти масові заходи через коронавірус
У Чернівцях 5 осіб госпіталізовано через підозру на коронавірус
Новини
Перед довгими вихідними НБУ зміцнив гривню: курс валют 05:25
Глава МОЗ Ємець продовжить оперувати навіть на посаді міністра охорони здоров'я 00:10
Дубілет не пішов з Кабміну, а поїхав відпочити і продовжить працювати, - Шмигаль 00:04
Новий міністр охорони здоров'я Ємець хоче повернути Держсанепідслужбу 23:59
Шмигаль заявив, що новий Кабмін поєднує енергію і молодість з часом, досвідом і виваженістю 23:24
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Президент визнав помилку Геруса, який відкрив імпорт електроенергії з Росії, - Соболєв 10:49
Гончаренко і Зеленський. Фото: Facebook/ Yan Dobronosov
Зеленський підійшов до депутата "Євросолідарності" і попросив не переходити на особистості 19:52
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
більше новин
14 березня в День добровольця ветерани підуть до Російського посольства 16:01
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
В СБУ відкрили кримінальне провадження проти депутатів через порушення в законопроєкті про землю, - активісти 10:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Щеплені від кору люди майже не хворіють на коронавірус, - Данилов 14:31
більше новин
Епідемія коронавірусу сталася через витік у китайській лабораторії, – Данілов
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok