Доллар приближается к отметке 25. Курс валют в четверг от НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 5 марта, на 4,78 коп. до 24,8908 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.



В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 марта, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD.



Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 31,9025 1 доллар США 24,8908 1 швейцарский франк 26,0201 10 иен 2,3145 10 российских рублей 3,7836 1 евро 27,7047

Как сообщали Українські Новини, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился по сравнению на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, а курс покупки повысился на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.



4 марта гривна на межбанке укрепилась на 15 копеек.



Ранее банкиры и аналитики прогнозировали сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.



Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.