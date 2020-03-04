Доллар и евро продолжают стремительно дорожать

В то время, как экономисты спрогнозировали курс гривны на 2020, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 марта на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 20,24 коп. до 27,4374 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,63 коп. до 27,9739 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 24,7794 25,0819 27,4374 27,9739 3,36 3,86 Максимальный 24,9100 25,3000 27,7500 28,2000 3,70 5,00 Минимальный 24,4500 25,0000 26,7500 27,7000 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 марта, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке во вторник снизился на 9 коп. до 24,98 UAH/USD после снижения в понедельник на 24 коп.

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.