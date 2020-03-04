подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 марта 2020, среда, 10:25 90
Экономика 2020-03-04T10:27:06+02:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают стремительно дорожать

Доллар и евро продолжают стремительно дорожать

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро
Курс валют. Фото: pixabay
Курс валют. Фото: pixabay

В то время, как экономисты спрогнозировали курс гривны на 2020, в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 3 марта на 11,89 коп. до 25,0819 UAH/USD, курс покупки повысился на 14,03 коп. до 24,7794 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 20,24 коп. до 27,4374 UAH/EUR, курс продажи повысился на 18,63 коп. до 27,9739 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 24,7794 25,0819 27,4374 27,9739 3,36 3,86
Максимальный 24,9100 25,3000 27,7500 28,2000 3,70 5,00
Минимальный 24,4500 25,0000 26,7500 27,7000 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 4 марта, на 12,06 коп. до 24,9386 UAH/USD. 

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке  во вторник снизился на 9 коп. до 24,98 UAH/USD после снижения в понедельник на 24 коп.

Тем временем украинские банкиры утверждают, что курс гривны в ближайшее время может зависеть от распространения коронавируса и его влияния на мировую экономику.

Больше новостей о: Курс валют Курс НБУ курс доллара Курс евро

К чему готовиться украинцам: экономисты спрогнозир...
Доллар стремительно дорожает: курс валют НБУ на ср...
Курс гривны на межбанке продолжает падать...
Доллар взлетел почти на 20 копеек, а евро — на 47...
Комитет госвласти рекомендует Раде принять отставку Гончарука
За сутки от коронавируса умерли 94 человека. Данные на 4 марта
Новости
Киев утром накрыл густой туман: водителей предупредили об ухудшении видимости 10:47
Дело Шеремета: полиция проводит обыск у защитника Антоненко 10:45
Мобопиратор считает основным риском деятельности в Украине колебания курса доллара 10:43
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок", - Билецкий 10:29 Видео
Доллар и евро продолжают стремительно дорожать 10:25
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:54
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
больше новостей
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
больше новостей
Один воин погиб, еще пятеро ранены: ВСУ понесли серьезные потери на Донбассе
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok