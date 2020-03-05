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05 березня 2020, четвер, 14:16 14
Суспільство 2020-03-05T14:43:51+02:00
Українські Новини
У Чернівецькій області коронавірус підозрюють ще у двох осіб, які повернулися з Італії

У Чернівецькій області коронавірус підозрюють ще у двох осіб, які повернулися з Італії

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Температура. Фото: pixabay
Температура. Фото: pixabay

В той час, як учора розпочали перевірку шістьох українців на коронавірус, сьогодні, 5 березня, ще у двох людей у Чернівецької області, де виявлено перший інфікований в україні осіб, підозрюють китайський вірус. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації.

Так, повідомляється, що буковинців госпіталізували з підозрою на коронавірус в інфекційне відділення

"Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3284 людей (за добу 83 випадки). А кількість людей, які одужали від коронавірусу, збільшилася до 53 276 осіб (2 585 за добу).

Тим часом нкиївських госпітальних базах є 500 місць для людей з підозрою на коронавірус.

А у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавірусу. А 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.

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