У Чернівецькій області коронавірус підозрюють ще у двох осіб, які повернулися з Італії

В той час, як учора розпочали перевірку шістьох українців на коронавірус, сьогодні, 5 березня, ще у двох людей у Чернівецької області, де виявлено перший інфікований в україні осіб, підозрюють китайський вірус. Про це йдеться в повідомленні Чернівецької обласної державної адміністрації.

Так, повідомляється, що буковинців госпіталізували з підозрою на коронавірус в інфекційне відділення

"Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували в інфекційне відділення з підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували по Італії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 3284 людей (за добу 83 випадки). А кількість людей, які одужали від коронавірусу, збільшилася до 53 276 осіб (2 585 за добу).

Тим часом нкиївських госпітальних базах є 500 місць для людей з підозрою на коронавірус.

А у ВООЗ заявили, що світ не готовий до епідемії коронавірусу. А 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайний стан в сфері охорони здоров'я в світі.