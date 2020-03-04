На киевских госпитальных базах есть 500 мест для людей с подозрением на коронавирус

А то время, как в Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек, на госпитальных базах в Киеве, созданных в больницах для людей с подозрением на коронавирус, насчитывается 500 коек-мест.

Об этом сообщил на пресс-конференции начальник Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты в Киеве Олег Рубан, передают Українські Новини.

"Общее количество коек-мест составляет 500", - сказал он.

В 7 больницах Киева в каждом регионе определены госпитальные базы, куда госпитализируются люди с подозрением на любое заболевание, в том числе и особенно опасное.

Также он отметил, что с прошлой недели в больницах в провизорных госпиталях дополнительно оснащены 60 мест для контактных лиц, у которых есть подозрение на инфицирование коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ заявили, что мир не готов к эпидемии коронавируса. А 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Также стало известно, сколько человек контактировали с больным коронавирусом в Черновцах.