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05 марта 2020, четверг, 09:10 25 Карта
Мир 2020-03-05T09:10:51+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразились уже больше 95 тыс. человек. Данные на 5 марта

Коронавирусом заразились уже больше 95 тыс. человек. Данные на 5 марта

Анна Рудык
Коронавирус, Коронавирус в Китае, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Коронавирус. Скриншот видео Global News
Коронавирус. Скриншот видео Global News

В то время, как в Украине еще шестерых человек проверяют на коронавирус, количество заболевших коронавирусом в мире увеличилось до 95 169 человек. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, количество погибших от коронавируса увеличилось до 3284 человек (за сутки 83 случая).

В Китае заболеваемость коронавирусом достигла 80 409 человек, а погибли - 3 012 человек.

Счетчик коронавируса. Данные: Счетчик коронавируса. Данные: South China Morning Post

В Южной Корее, которая находится по заболеваемости на втором месте после Китая, заболели 5 766 (438 инфицированных за сутки), погибли 35 человек (трое за сутки).

На третьем месте по прежнему находится Италия, где 3 089 инфицированных (за сутки 753 человека), погибших насчитывается 107 человек (28 погибших за сутки).

Карта коронавируса. Данные: South China Morning PostКарта коронавируса. Данные: South China Morning Post

По состоянию на утро 5 марта в Украине официально подтвержден один случай заболевания.

Кроме того, количество людей, которые выздоровели от коронавируса, увеличилось до 53 276 человек (2 585 человек за сутки).

Как сообщали Українські Новини, на киевских госпитальных базах есть 500 мест для людей с подозрением на коронавирус.

Ранее стало известно, сколько человек контактировали с больным коронавирусом в Черновцах.

Тем временем в Венгрии подтвердили первые случаи коронавируса.

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