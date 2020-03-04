Депутатський піст: покроковий рецепт морквяних котлет з їдальні Верховної Ради

Навіть у Верховній Раді, в якій сьогодні планується відставка уряду, дотримуються Великого посту, і в знаменитій їдальні парламенту додали нове пісне меню, ціни і фотографії якого Українські Новини опублікували вчора. А сьогодні Українські Новини поділилися рецептом смачних і корисних морквяних котлет з меню парламенту України.

Це дієтичне смачне блюдо корисне дітям й тим, хто веде здоровий спосіб життя. Котлети з моркви виходять не тільки апетитними, а й красивими. Готуються вони швидко і легко.

Інгредієнти:

Морква середніх розмірів 5-7 штук. Крупа манна 100 грам. Цукор 1 столова ложка. Сіль 1 чайна ложка. Перець чорний мелений 0,5 чайної ложки.

Підготовка моркви:

Сиру моркву ретельно промиваємо кухонною щіткою під теплою проточною водою. Потім перекладаємо наш інгредієнт в каструлю з холодною водою, так щоб рідина повністю покривала наш коренеплід. Ставимо цю ємність на великий вогонь, попередньо накривши її кришкою. Коли вода в каструлі закипить, зменшуємо вогонь до середнього і варимо овоч протягом 25-30 хвилин. Перевіряємо готовність овоча за допомогою вилки, проткнув нею коренеплід. Якщо морква м'яка, значить, вона готова. Вимикаємо вогонь, а каструлю з готовим овочевим інгредієнтом ставимо під холодну воду. Коли коренеплоди охолонуть, дістаємо їх з ємності і за допомогою кухонного ножа очищаємо від шкірки. Потім, скориставшись дрібної терткою, натираємо наш коренеплід на овочеву стружку і перекладаємо в вільну миску.

Варіант подачі морквяних котлет. Фото: 1000.menu

У цю ж ємність до подрібненої моркви додаємо цукор, сіль і чорний мелений перець, а також половину норми манної крупи, перемішуємо всі інгредієнти між собою до однорідної маси. Скориставшись тим же столовим інвентарем, викладаємо на долоню правої руки трохи морквяного фаршу і вручну формуємо з нього невеликі котлети. Потім перекладаємо їх в тарілку з манною крупою, що залишилася, і добре обвалюємо їх в ній.

Морквяні котлети. Фото: vkuso.ru

У сковороду наливаємо рослинне масло і ставимо ємність на середній вогонь. Коли масло добре розігріється, перекладаємо в цю ємність на невеликій відстані один від одного кілька котлет і обсмажуємо їх з одного боку протягом 2-3 хвилин до утворення золотистої скоринки. Потім за допомогою кухонного дерев'яної лопатки акуратно перевертаємо наше блюдо на іншу сторону і після того як утвориться рум'яна кірочка, зменшуємо вогонь. Ємність накриваємо кришкою і на маленькому вогні смажимо морквяні котлети ще 10 хвилин.

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