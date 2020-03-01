Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на неделю

Сегодня все уже отгуляли Масленицу, объелись разнообразными блинчиками и пришло время готовится к празднику Пасхи и начинать Великий пост. На самом деле пост - не является ключевым момент в христианстве и прежде, чем начинать поститься, стоит обратить внимание на свою духовную готовность принять ограничения в пище. И если Вы готовы к очищению души и тела - то постное меню от Українських Новин поможет в этом нелегком деле. Постный понедельник: Грибной борщ Вареники с картофелем и грибами Смузи из бананов Постный вторник: Фаршированные помидоры. Фото: papigutto.com.ua Фасолевый суп Фаршированные рисом и овощами помидоры Тыквенно-апельсиновый фреш Постная среда: Грибной крем-суп. Фото: papigutto.com.ua Грибной крем-суп Лаваш с запеченными овощами Салат из морской капусты с морковкой и сельдереем Постный четверг: Постный рассольник Спагетти с шампиньонами Овощи по-китайски в кисло-сладком соусе Постная пятница: Овощной суп-ассорти Рис с овощами Фруктовый салат Постная суббота: Овощи, запеченные в тыкве. Фото: papigutto.com.ua Густой рисовый суп Овощи, запеченные в тыкве в духовке Постные яблочные кексы на бананах Постное воскресенье: Деруны. Фото: papigutto.com.ua Картофельные драники Салат из запеченной тыквы и маслин Тыквенно-апельсиновый фреш имс