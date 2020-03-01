подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 марта 2020, воскресенье, 19:17 139
Политика 2020-03-01T19:17:20+02:00
Українські Новини
Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на неделю

Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на неделю

Ольга Фандорина
Пост, Постные блюда, Великий пост-2020, Постное меню на неделю
Вареники с картофелем. Фото: papigutto.com.ua
Вареники с картофелем. Фото: papigutto.com.ua

Сегодня все уже отгуляли Масленицу, объелись разнообразными блинчиками и пришло время готовится к празднику Пасхи и начинать Великий пост. На самом деле пост - не является ключевым момент в христианстве и прежде, чем начинать поститься, стоит обратить внимание на свою духовную готовность принять ограничения в пище. И если Вы готовы к очищению души и тела - то постное меню от Українських Новин поможет в этом нелегком деле. 

Постный понедельник:

  1. Грибной борщ
  2. Вареники с картофелем и грибами
  3. Смузи из бананов

Постный вторник:

Фаршированные помидоры. Фото: papigutto.com.uaФаршированные помидоры. Фото: papigutto.com.ua

  1. Фасолевый суп
  2. Фаршированные рисом и овощами помидоры
  3. Тыквенно-апельсиновый фреш

Постная среда:

Грибной крем-суп. Фото: papigutto.com.uaГрибной крем-суп. Фото: papigutto.com.ua

  1. Грибной крем-суп
  2. Лаваш с запеченными овощами
  3. Салат из морской капусты с морковкой и сельдереем

Постный четверг:

  1. Постный рассольник
  2. Спагетти с шампиньонами
  3. Овощи по-китайски в кисло-сладком соусе

Постная пятница:

  1. Овощной суп-ассорти
  2. Рис с овощами
  3. Фруктовый салат

Постная суббота:

Овощи, запеченные в тыкве. Фото: papigutto.com.uaОвощи, запеченные в тыкве. Фото: papigutto.com.ua

  1. Густой рисовый суп
  2. Овощи, запеченные в тыкве в духовке
  3. Постные яблочные кексы на бананах

Постное воскресенье:

Деруны. Фото: papigutto.com.uaДеруны. Фото: papigutto.com.ua

  1. Картофельные драники
  2. Салат из запеченной тыквы и маслин
  3. Тыквенно-апельсиновый фреш
    4. имс
Больше новостей о: Пост Постные блюда Великий пост-2020 Постное меню на неделю

Доходы госбюджета в феврале выполнены на 93,7%
"Нефтегаз" снизил на март цены для промпотребителей
Новости
В Украине заработал телеканал для оккупированных территорий - "Дом" 19:46
Вареники с картофелем. Фото: papigutto.com.ua
Великий пост-2020: вкусное и легкое постное меню на неделю 19:17
В Китае из-за коронавируса на четверть снизился уровень смога 18:44
Министр Коляда не заплатила 20 грн за парковку машины, несмотря на зарплату в 158 тысяч грн 18:05
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
больше новостей
Бойко анонсировал отставку Кабмина на этой неделе 09:33
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам 08:27
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok