Как питаться в пост правильно. Меню по дням

Великий Пост в 2020 году продолжается 48 дней. Он начинается в понедельник 2 марта и завершится в субботу 18 апреля праздником Пасхи. В это время верующие не употребляют в пищу скоромное. Соблюдающему пост верующему человеку стоит продумать, как ему питаться в этот период правильно, разнообразно и вкусно. Как составить меню на весь Великий Пост рассказывают Українські Новини.

1 седмица Великого поста в 2020 году

понедельник – строгий пост, полное воздержание от пищи.

вторник – разрешается хлеб и вода.

среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

четверг – полное воздержание от пищи.

пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

2 седмица Великого поста в 2020 году

понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

вторник – разрешается горячая пища без масла.

среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

четверг – разрешается горячая пища без масла.

пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

3 седмица Великого Поста в 2020 году

понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

вторник – разрешается горячая пища без масла.

разрешается сырая пища без масла.

четверг – разрешается горячая пища без масла.

пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

Пост. Фото: Pixabay

4 седмица Великого Поста в 2020 году

понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

вторник – разрешается горячая пища без масла.

среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

четверг – разрешается горячая пища без масла.

пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

5 седмица Великого поста в 2020 году

понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

вторник – разрешается горячая пища без масла.

среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

четверг – разрешается горячая пища без масла.

пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

воскресенье – разрешается горячая пища с растительным маслом, вино.

Пост. Фото: Pixabay

6 седмица Великого поста в 2020 году

понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

вторник – разрешается горячая пища без масла.

среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

четверг – разрешается горячая пища без масла.

пятница – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

воскресенье – Вербное воскресенье. Разрешается горячая пища с растительным маслом, вино, рыба и морепродукты.

Страстная седмица в 2020 году

понедельник – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

вторник – разрешается горячая пища без масла.

среда – сухоядение: разрешается сырая пища без масла.

четверг – разрешается горячая пища без масла.

пятница – полное воздержание от пищи.

суббота – разрешается горячая пища с растительным маслом.

воскресенье – Пасха, Светлое Христово Воскресение. Окончание Великого Поста. Разрешается любая пища.

Какие продукты нельзя есть в пост. Фото: kleo.ru

Правила питания в пост

По церковному канону питаться нужно по следующим правилам:

В первую и последнюю неделю нужно соблюдать особо строгий пост. В некоторые дни можно только пить воду.

Нельзя употреблять в пищу продукты животного происхождения.

В будние дни едят только раз в день. По выходным — в обед и вечером.

В понедельники, среды и пятницы употребляют только сырую пишу без масла.

По вторникам и четвергам разрешена горячая пища, но тоже без масла.

По субботам и воскресеньям можно употреблять растительное масло и немного виноградного вина.

Какие продукты нужно включить в рацион

Во время поста все равно не нужно забывать, что пища — это божий дар. Нужно почувствовать святость от приема пищи, поэтому еда должна быть разнообразной, но простой. Не нужно злоупотреблять пряностями, сахаром и маслом (в том числе для жарки). Продукты должны быть максимально естественными и простыми. Лучше всего готовить на гриле или на пару.

Основой питания должны стать овощи и фрукты, которые можно запекать, тушить или варить. Чем разнообразнее и проще стол, тем лучше.

Отличной заменой мясу станут орехи, грибы, баклажаны, чечевица, соя, фасоль и другие бобовые.

Специалисты обращают внимание на то, что строгий пост соблюдают только священнослужители. Если человек занимается активной работой, много путешествует или болен, то ему достаточно придерживаться постного меню.

Постная еда. Фото: Pixabay

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Великий Пост начнется в понедельник 2 марта и завершится в субботу 18 апреля праздником Пасхи. Великий пост длится почти полные семь седмиц — 48 дней, в течение которых на верующего накладываются строгие запреты в приеме пищи и поведении.

В этом году Масленица начинается 24 февраля и заканчивается прощенным воскресеньем 1 марта. Это самый языческий из дошедших до нас праздников.