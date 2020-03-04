Комитет госвласти рекомендует Раде принять отставку Гончарука

Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендует парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.

Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду утром, передают Українські Новини.

За такое решение проголосовало 23 члена комитета, против - 0, воздержались - 2.

Соответствующее постановление об отставке премьера будет внесено позже.

Согласно опубликованному членом комитета, депутатом Рады от фракции "Слуга народа" Александром Качурой в своем телеграм-канале фото заявления Гончарука об отставке, премьер написал его 3 марта.

При этом Гончарук на заседании комитета отсутствует, также отсутствуют представители правительства.

Согласно законодательству, отставка премьера влечет за собой отставку всех членов правительства.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля Президент Владимир Зеленский предложил предложил кандидатуры в новый Кабмин.

Также Владимир Зеленский предложил назначить Дениса Шмыгаля премьер-министром.