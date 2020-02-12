Великий пост 2020: когда начинается и как подготовить себя к строгим ограничениям

Сразу после Масленицы христиане восточного обряда вступают в Великий пост. В 2020 году он начнется в понедельник 2 марта и завершится в субботу 18 апреля праздником Пасхи. Великий пост длится почти полные семь седмиц — почти полные 48 дней, в течение которых на верующего накладываются строгие запреты в приеме пищи и поведении.

Пасха, которая наступает сразу после Великого Поста, считается центральным христианским праздником, к которому нужно подготовиться морально и физически. Христианин должен постараться очистить свою душу от греха, сосредоточиться на светлых мыслях и гнать от себя всякий негатив. Поэтому неправильно воспринимать пост как время сугубо пищевых ограничений: пост ограничивает человека в моральных излишествах, побуждает меньше злиться и совершать дурные поступки.

Ограничения в еде связаны с памятью о сорокадневном посте Иисуса в пустыне. Поэтому во время Великой Четыредесятницы нельзя употреблять некоторые продуты.

История праздника

Согласно Библии, Иисус Христос провел в пустыне 40 дней, отказывая себе в еде и не поддаваясь искушениям. Великий пост — это упрощенная версия подвига Христа для верующих. В это время они должны помнить о преданности Иисуса своим ученикам, был распят на кресте, но на третий день он воскрес из мертвых.

Первый день Великого поста — Чистый понедельник — начинал неделю строгих воздержаний и ограничений. В этот день церковь призывала своих чад отказаться от плотского греха и стать чище. На этой неделе предпочитали есть скромные блюда из грибов, квашений, солений и рыбы.

Вторая неделя была отмечена тем, что в это время девушки начинали вышивать свое бушующее подвенечное убранство. А вот пост в это время становился не таким строгим, хотя ограничения в еде все равно присутствовали.

Третью и четвертую неделю называли Крестопоклонными. Была традиция печь из постного теста небольшие булочки в форме креста с изюмом посередине. Иногда хозяйки запекали в свои пироги разные "сюрпризы", а потом смотрели, какому члену семьи что попадется. Уголек — к печали, хлебные злаки — к доброму урожаю, чаинка — к несчастной жизни и так далее. В некоторых местах вместо креста делали выпечку в виде сохи, плуга или косы. Такие изделия хранили до весенних посевов.

Пятая неделя поста называется Похвальной седмицей, а шестая — Вербной. На этой неделе в субботу чтили память Лазаря, которого воскресил из мертвых Иисус. В воскресенье ломали и святили веточки вербы, которые должны были распуститься к Пасхе. Было принято готовить брагу, блины и пироги с рыбой.

Правила для Великого поста

Великий пост подразумевал много ограничений. Полагалось много времени проводить за молитвами и раздумьями. Кроме того, в это время было принято:

исповедаться перед началом поста;

полностью отказаться от употребления пищи животного происхождения, в частности, мяса;

не злиться, не строить козни, совершать добрые поступки и помогать ближним;

отказаться от шумных праздников и вечеринок;

ограничить вредные прянички, в частности, не пить алкоголь;

ходить по воскресеньям в церковь и ежедневно молиться;

не конфликтовать с окружающими;

избавиться от зависти и быть честным с людьми.

Воздержания в еде — это только малая часть накладываемых ограничений. Куда важнее соблюдать духовную чистоту.

Что можно есть во время Великого поста?

Считается, что даже во время поста человек должен ощущать радость от пищи, ведь она послана богом. Поэтому блюда в это время должны быть разнообразными, но без излишеств. Нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром, жареной едой.

Основой питания должны стать овощи и фрукты. Например, морковь, картофель или свеклу можно запекать, варить, тушить или готовить на гриле. Разнообразить блюда можно кукурузой, горошком, яблоками, гранатом, сухофруктами, бананами и цитрусовыми.

Еще одной составляющей рациона должны стать каши. Но готовить их нужно на воде без масла.

Яйца, мясо и молоко, которые во время поста нельзя, советуют заменить грибами, арахисом, чечевицей, бобовыми. А вот рыбу есть можно, но в строго оговоренные дни.

Также стоит помнить, что от пост не обязаны соблюдать больные люди, маленькие дети и люди в дороге. В своем религиозном рвении важно не переусердствовать.

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