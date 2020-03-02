Сегодня Чистый понедельник и начало Великого поста: что отмечают 2 марта

Вслед за Прощеным воскресеньем, которое православные христиане и греко-католики отмечали 1 марта, сегодня, 2 марта Чистый понедельник и начинается Великий пост, который будет длиться до Пасхи, которая в 2020 году припадает на 19 апреля. Кроме того, 2 марта в мире отмечают Международный день спички. Неофициально можно отметить День встреченного рассвета, День выгула черепахи, День воздушных поцелуев, День сидения на подоконниках, День любования самим собой. В народе чистый понедельник принято было начинать с молитвы. По традиции люди просят друг у друга прощение, чтобы очистить совесть. В этот день убирают в домах, меняют белье и ходят в баню. Запрещается употреблять пищу, которая осталась от празднования Масленицы, а женщинам нельзя ходить в гости. Ясная погода в этот день предвещает хороший урожай пшеницы. Именины празднуют: Федор (Феодор) Роман Марьяна Филипп Мина Порфирий Феодосий Марианна Прогноз погоды По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 2 марта на западе и в центре Украины дождь. Ветер западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью -1…-5 градуса, днем +7…+11 градусов. Прогноз погоды на 2 марта. Карта: Укргидрометцентр По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару понизился на 2,90 коп. до 24,5900 UAH\/USD. Курс евро на 2 марта установлен на уровне 26,9789 UAH\/EUR. Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 2 марта для всех знаков зодиака.