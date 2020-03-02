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02 марта 2020, понедельник, 05:30 190
Lifestyle 2020-03-02T05:30:01+02:00
Українські Новини
Сегодня Чистый понедельник и начало Великого поста: что отмечают 2 марта

Сегодня Чистый понедельник и начало Великого поста: что отмечают 2 марта

Ярина Вацяк
Праздники, Курс валют, Великий пост, Прогноз погоды, именины, какой сегодня день, какой сегодня праздник, Чистый понедельник, 2 марта
Март. Фото: pixabay.com
Март. Фото: pixabay.com

Вслед за Прощеным воскресеньем, которое православные христиане и греко-католики отмечали 1 марта, сегодня, 2 марта Чистый понедельник и начинается Великий пост, который будет длиться до Пасхи, которая в 2020 году припадает на 19 апреля.

Кроме того, 2 марта в мире отмечают Международный день спички.

Неофициально можно отметить День встреченного рассвета, День выгула черепахи, День воздушных поцелуев, День сидения на подоконниках, День любования самим собой.

В народе чистый понедельник принято было начинать с молитвы. По традиции люди просят друг у друга прощение, чтобы очистить совесть. В этот день убирают в домах, меняют белье и ходят в баню. Запрещается употреблять пищу, которая осталась от празднования Масленицы, а женщинам нельзя ходить в гости. Ясная погода в этот день предвещает хороший урожай пшеницы.

Именины празднуют:

  • Федор (Феодор)
  • Роман
  • Марьяна
  • Филипп
  • Мина
  • Порфирий
  • Феодосий
  • Марианна

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 2 марта на западе и в центре Украины дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-5 градуса, днем +7…+11 градусов.

Прогноз погоды на 2 марта. Карта: УкргидрометцентрПрогноз погоды на 2 марта. Карта: Укргидрометцентр

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару понизился на 2,90 коп. до 24,5900 UAH/USD. Курс евро на 2 марта установлен на уровне 26,9789 UAH/EUR.

Также Українські Новини уже поделились гороскопом здоровья на 2 марта для всех знаков зодиака.

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