У Британії за день кількість хворих на коронавірус збільшилася в два рази

В той час, як в Україні коронавірус підозрюють ще у шістьох осіб, у Британії за один день кількість хворих збільшилася вдвічі. Про це передає DailyExpress.

Наголошується, що за день смертоносною пневманією заразилися 34 людини. Так, кількість хворих досягла 85 осіб.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення Британії, на коронавірус було протестовано 16 тис. 599 осіб. З них - 16 тис. 574 показали негативний результат, ще у 85 британців вірус підтвердився.

Також повідомляється, що коронавірус діагностували у двох громадян Шотландії, ще один випадок був підтверджений в Манчестері.

Як повідомляли Українські Новини, в Євросоюзі коронавірусом заразився один з його чиновників.

Крім того, у Києві не будуть обмежувати відвідування туристичних місць за коронавіруса, а королева Єлизавета вперше за 10 років вручала нагороди в рукавичках з-за коронавіруса.

Тим часом, з Росії заборонили вивозити захисні маски, респіратори та противірусні, а у Польщі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом.