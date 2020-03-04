підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
  • Новини
  • Світ
  • У Британії за день кількість хворих на коронавірус збільшилася в два рази
04 березня 2020, середа, 17:39 10
Світ 2020-03-04T18:30:02+02:00
Українські Новини
У Британії за день кількість хворих на коронавірус збільшилася в два рази

У Британії за день кількість хворих на коронавірус збільшилася в два рази

Елизавета Кесельман
Великобританія, Європа, Коронавірус, Коронавірус в Британії
Коронавірус Скріншот відео CBS News
Коронавірус Скріншот відео CBS News

В той час, як в Україні коронавірус підозрюють ще у шістьох осіб, у Британії за один день кількість хворих збільшилася вдвічі. Про це передає DailyExpress.

Наголошується, що за день смертоносною пневманією заразилися 34 людини. Так, кількість хворих досягла 85 осіб.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я і соціального забезпечення Британії, на коронавірус було протестовано 16 тис. 599 осіб. З них - 16 тис. 574 показали негативний результат, ще у 85 британців вірус підтвердився.

Також повідомляється, що коронавірус діагностували у двох громадян Шотландії, ще один випадок був підтверджений в Манчестері.

Як повідомляли Українські Новини, в Євросоюзі коронавірусом заразився один з його чиновників.

Крім того, у Києві не будуть обмежувати відвідування туристичних місць за коронавіруса, а королева Єлизавета вперше за 10 років вручала нагороди в рукавичках з-за коронавіруса.

Тим часом, з Росії заборонили вивозити захисні маски, респіратори та противірусні, а у Польщі підтвердили перший випадок захворювання коронавірусом.

Більше новин про: Великобританія Європа Коронавірус Коронавірус в Британії

Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль
Рада проголосувала за відставку Гончарука
Новини
Кандидат в міністри охорони здоров'я Ємець задекларував велику ділянку, будинок, квартиру і 708 тис. гривень зарплати 19:04
Фракції Порошенка і Вакарчука не голосували за відставку уряду Гончарука 18:58
Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль 18:32
ICU стала головним партнером змагань студентів-фінансистів в Україні 18:26
Залишаюся адвокатом медреформи, – Зоряна Скалецька 18:12
більше новин
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
У розпал коронавірусу "слуга народу" Радуцький залишив Україну без марлевих масок, - Білецький 10:29 Відео
більше новин
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
більше новин
Реальний план щодо підвищення пенсій відсутній, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok