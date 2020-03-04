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04 марта 2020, среда, 14:11 121
Политика 2020-03-04T14:29:17+02:00
Українські Новини
Елизавета II впервые за 10 лет вручала награды в перчатках

Елизавета II впервые за 10 лет вручала награды в перчатках

Кира Молчанова
Великобритания, Коронавирус, Королева Елизавета II, коронавирус в Европе
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк
Елизавета II. Скриншот: YouTube/ Анатоль Вовк

Королева Великобритании Елизавета II впервые за 10 лет проводила церемонию вручения наград в перчатках.

Фотографий королевы во время вручения наград, которые она прикрепляла на грудь подданным, распространило агентство Press Association.

Так, на одном из фото Елизавета II в белых длинных перчатках прилепляет крест командора Ордена британской империи на лацкан костюма актрисы Уэнди Крейг.

При этом пресс-служба королевы не стала уточнять, являются ли перчатки частью наряда или же это мера предосторожности, вызванная распространением коронавируса, который зафиксировали в том числе в Великобритании. Там зафиксировали 51 зараженного. Большинство заразившихся находятся как раз в Англии.

По словам главного редактора Press Association, перчатки — это разумная предосторожность. Елизавете II скоро 94 года, а пожилые люди как раз находятся в зоне риска заражения вирусными инфекциями.

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на утро 4 марта уже зафиксировали 92 801 случай заболевания. Так, за сутки заболели 1 902 человека по сравнению с данными о коронавирусе на 3 марта.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что по состоянию на текущий момент проводится исследование на выявление коронавируса Covid-19 6 образцов.

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