Елизавета II впервые за 10 лет вручала награды в перчатках

Королева Великобритании Елизавета II впервые за 10 лет проводила церемонию вручения наград в перчатках.

Фотографий королевы во время вручения наград, которые она прикрепляла на грудь подданным, распространило агентство Press Association.

Так, на одном из фото Елизавета II в белых длинных перчатках прилепляет крест командора Ордена британской империи на лацкан костюма актрисы Уэнди Крейг.

При этом пресс-служба королевы не стала уточнять, являются ли перчатки частью наряда или же это мера предосторожности, вызванная распространением коронавируса, который зафиксировали в том числе в Великобритании. Там зафиксировали 51 зараженного. Большинство заразившихся находятся как раз в Англии.

Королева Великобритании Елизавета II впервые за 10 лет провела в перчатках традиционное вручение наград на фоне роста числа инфицированных COVID-2019 в стране. pic.twitter.com/upDvJ3Taro — LH (@Cthulhu5555) March 4, 2020

По словам главного редактора Press Association, перчатки — это разумная предосторожность. Елизавете II скоро 94 года, а пожилые люди как раз находятся в зоне риска заражения вирусными инфекциями.

Как сообщали Українські Новини, в мире по состоянию на утро 4 марта уже зафиксировали 92 801 случай заболевания. Так, за сутки заболели 1 902 человека по сравнению с данными о коронавирусе на 3 марта.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявляет, что по состоянию на текущий момент проводится исследование на выявление коронавируса Covid-19 6 образцов.