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04 марта 2020, среда, 11:44 521
Европа 2020-03-04T11:55:13+02:00
Українські Новини
В Польше подтвердили первый случай коронавируса

В Польше подтвердили первый случай коронавируса

Кира Молчанова
Польша, Коронавирус, коронавирус в Европе, коронавирус в Польше
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

Если прошлое сообщение о выявлении коронавиурса в соседней Польше не подтвердилось, то теперь первый случай выявления Covid-19 в стране подтвердил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский.

Об этом сообщает польское издание Polskie radio.

Министр рассказал, что инфицированный пациент приехал в Польшу из Германии. Сейчас он находится в больнице в городе Зелена-Гура (Любушское воеводство) и чувствует себя хорошо. Все лица, которые имели с ним контакт, помещены на домашний карантин.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро 4 марта в мире зафиксировано уже 92 801 случай заболевания. За сутки заболело 1 902 человек. Количество погибших от Covid-19 — 3 201. Выздоровело 50 691 человек.

В Украине официально подтвержден один случай заболевания.

МОЗ озвучили условия, при которых из-за коронавируса в стране введут карантин.

Тем временем, в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа.

Тем временем, городской совет Черновцов намерен ограничить режим посещения гражданами мэрии.

 

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