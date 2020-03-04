Коронавирусом заразился чиновник Евросоюза

Помимо того, что в Европе зафиксировали 2100 случаев заболевания смертоносным коронавирусом, уханьской пневманией заболел один из чиновников ЕС. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что вероятнее всего, чиновник заразился коронавирусом в Италии, а после возвращения контактировал с 30 лицами из других учреждений. На данный момент мужчина находится в изоляции и ожидает повторных результатов теста на коронавирус.

В качестве меры предосторожности, Европейское оборонное агентство отменило все совещания до 13 марта.

Как сообщали Українські Новини, МИД проверяет информацию об украинцах на борту задержанного на карантин лайнера у берегов Норвегии.

Кроме того, королева Великобритании впервые за 10 вручала награды в перчатках из-за коронавируса.

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом.

Тем временем, коронавирус в Украине подозревают у еще шестерых человек, а в аптеках Черновцов масок нет, но на рынке они стоят около 10 гривен за одну штуку.