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04 марта 2020, среда, 15:24 608
Мир 2020-03-04T15:24:32+02:00
Українські Новини
Коронавирусом заразился чиновник Евросоюза

Коронавирусом заразился чиновник Евросоюза

Елизавета Кесельман
Евросоюз, Европа, Эпидемия коронавируса, Коронавирус в ЕС
Евросоюз. Фото: csamir.com
Евросоюз. Фото: csamir.com

Помимо того, что в Европе зафиксировали 2100 случаев заболевания смертоносным коронавирусом, уханьской пневманией заболел один из чиновников ЕС. Об этом сообщает Euractiv.

Отмечается, что вероятнее всего, чиновник заразился коронавирусом в Италии, а после возвращения контактировал с 30 лицами из других учреждений. На данный момент мужчина находится в изоляции и ожидает повторных результатов теста на коронавирус.

В качестве меры предосторожности, Европейское оборонное агентство отменило все совещания до 13 марта.

Как сообщали Українські Новини, МИД проверяет информацию об украинцах на борту задержанного на карантин лайнера у берегов Норвегии.

Кроме того, королева Великобритании впервые за 10 вручала награды в перчатках из-за коронавируса. 

Также президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал свою квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом.

Тем временем, коронавирус в Украине подозревают у еще шестерых человек, а в аптеках Черновцов масок нет, но на рынке они стоят около 10 гривен за одну штуку. 

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