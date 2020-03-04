Из России запретили вывозить защитные маски, респираторы и противовирусные

После того, как гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса, с сегодняшнего дня в РФ ввели запрет на вывоз из страны масок, респираторов, противовирусных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга. Так, сообщается, что ограничения на вывоз перечисленных медизделий временные и действуют до 1 июня 2020 года. Кроме того, запрет не касается гуманитарной помощи и вывоза одноразовых товаров для личного пользования. В перечень продукции с ограничением на вывоз попали: - защитные респираторы и очки, - маски с противоаэрозольными фильтрами, - комбинезоны и костюмы химзащиты, - бахилы, - простые маски, - бинты, - вата и марля, - некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, - медицинские перчатки и халаты. Как сообщали Українські Новини, Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус. Тем временем в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа. , коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.