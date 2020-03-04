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04 марта 2020, среда, 13:23 21
Мир 2020-03-04T13:23:22+02:00
Українські Новини
Из России запретили вывозить защитные маски, респираторы и противовирусные

Из России запретили вывозить защитные маски, респираторы и противовирусные

Анна Рудык
Россия, Коронавирус, Коронавирус в России, Защитные маски
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

После того, как гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за коронавируса, с сегодняшнего дня в РФ ввели запрет на вывоз из страны масок, респираторов, противовирусных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

Так, сообщается, что ограничения на вывоз перечисленных медизделий временные и действуют до 1 июня 2020 года. Кроме того, запрет не касается гуманитарной помощи и вывоза одноразовых товаров для личного пользования.

В перечень продукции с ограничением на вывоз попали:

- защитные респираторы и очки,

- маски с противоаэрозольными фильтрами,

- комбинезоны и костюмы химзащиты,

- бахилы,

- простые маски,

- бинты,

- вата и марля,

- некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства,

- медицинские перчатки и халаты.

Как сообщали Українські Новини, Россия закрыла 13 украинцев на карантин из-за подозрения на коронавирус. 

Тем временем в ВОЗ подтвердили, что от коронавируса смертность выше, чем от обычного гриппа. , коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

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