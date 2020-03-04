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04 марта 2020, среда, 15:44 301
Общество 2020-03-04T15:45:20+02:00
Українські Новини
В Киеве не будут ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса, - Госпродпотребслужба

В Киеве не будут ограничивать посещение туристических мест из-за коронавируса, - Госпродпотребслужба

Валерия Драгомирова
Киев, Туристы, Коронавирус, Туристические места
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Власти Киева не намерены ограничивать посещение туристических мест иностранцами из-за коронавируса Covid-19, которым заразились почти 93 тысячи человек по всему миру. 

Об этом сообщил Українським Новинам начальник Главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.

"Нет, ничего не будет ограничено, потому что это не та мера, которая даст какой-либо результат", - сказал он.

Он отметил, что уже разработаны рекомендации туристам, приехавшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом.

Как сообщали Українські Новини, 28 февраля министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не намерена закрывать границы для недопущения коронавируса на территорию страны.


Кроме того, в Украине коронавирус подозревают еще у шестерых человек. 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

Тем временем в МОЗ озвучили условия, при которых из-за коронавируса в стране введут карантин.

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