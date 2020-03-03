СБУ закрила справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження щодо замаху на життя колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, яке відбулося в 2015 році. Про це Українським Новинам повідомила СБУ. "Закрили справу 28 лютого", - сказали у відомстві. При цьому служба не уточнила, у зв'язку з чим було закрито справу. Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада 2015 року близько 22:00 невідомі обстріляли робочий кабінет Шокіна в Києві. Служба безпеки України відкрила кримінальну виробництво за фактом замаху на генерального прокурора. А тим часом, життя Шокіна загрожує небезпека: адвокат заявив про необхідність держохорони для екс-генпрокурора. Також раніше Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден. Також ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна. У жовтні 2019 року Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора. Шокін звернувся в Європейський суд з прав людини з позовом про визнання незаконним його звільнення з посади генпрокурора.