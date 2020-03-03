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03 березня 2020, вівторок, 16:53 12
Силові структури 2020-03-03T16:55:33+02:00
Українські Новини
СБУ закрила справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна

СБУ закрила справу про замах на екс-генпрокурора Шокіна

Ольга Фандорина
СБУ, замах на вбивство, Віктор Шокін, Замах на Шокіна

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження щодо замаху на життя колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна, яке відбулося в 2015 році.

Про це Українським Новинам повідомила СБУ.

"Закрили справу 28 лютого", - сказали у відомстві.

При цьому служба не уточнила, у зв'язку з чим було закрито справу.

Як повідомляли Українські Новини, 2 листопада 2015 року близько 22:00 невідомі обстріляли робочий кабінет Шокіна в Києві.

Служба безпеки України відкрила кримінальну виробництво за фактом замаху на генерального прокурора.

А тим часом, життя Шокіна загрожує небезпека: адвокат заявив про необхідність держохорони для екс-генпрокурора.

Також раніше Шокін заявив, що його отруїли ртуттю і до цього причетний Байден.

Також ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна.

У жовтні 2019 року Касаційна адміністративна палата Верховного Суду відмовила Шокіну у відновленні його на посаді генпрокурора.

Шокін звернувся в Європейський суд з прав людини з позовом про визнання незаконним його звільнення з посади генпрокурора.

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