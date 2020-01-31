Шокин заявил, что его отравили ртутью и к этому причастен Байден

Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью пять месяцев назад. Об этом он сообщил в интервью ТСН.

"Это случилось примерно в 11:40, очень рядом был госпиталь, скорая помощь и очень хорошие специалисты. В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился сначала в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры для моей реанимации. Потом я провел восемь суток в реанимации, а потом меня перевели в палату. Я не мог ходить, учился там ходить заново", - заявил Шокин.

Позже, по словам Шокина, было установлено, что он был отравлен ртутью. В подтверждение он представил выписки из истории болезни, сделанные в Вене, в клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходит лечение у врача Николая Корпана, который лечил третьего президента Украины Виктора Ющенко от отравления диоксином.

3 ноября СБУ начала расследовать покушение на Шокина. А Генпрокуратура исключила инсценировку покушения на Шокина.



Кроме того, СБУ в октябре 2019 года сообщила, что продолжает расследовать дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина.