Жизни Шокина грозит опасность: адвокат заявил о необходимости госохраны для екс-генпрокурора

После того, как Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина, защита бывшего генпрокурора Виктора Шокина считает необходимым предоставление ему государством охраны из-за того, что ему угрожает опасность.

Об этом на пресс-конференции сообщил адвокат Шокина Александр Телешецкий, передают Українськi Новини.

"Государство должно обеспечить его охраной... Нет сомнений, что опасность его здоровью и жизни существует", - сказал он.

По его словам, Шокин был отравлен ртутью в Греции и находится постоянно под угрозой.

Телешецкий добавил, что экс-генпрокурор подал несколько заявлений в правоохранительные органы Украины и Греции, которые расследуют факт отравления и другие уголовные правонарушения, в том числе, относительно экс-вице-президента США Джо Байдена.

По словам адвоката, Шокин считает, что именно Байден является заказчиком правонарушений, о которых он заявил в правоохранительные органы.

На данный момент в организме Шокина уровень ртути в два раза превышает допустимые нормы, однако угрозы здоровью нет.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

В 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

Ранее Виктор Шокин заявил, что его отравили ртутью в Украине.