ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Джо Байден и Шокин. Фото: Новое Время

Джо Байден и Шокин. Фото: Новое Время

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать", - сказал он.

По его словам, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля.

Дело открыто по факту вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса.

При этом, в фабуле дела не указана фамилия Байдена, только то, что это гражданин США.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.