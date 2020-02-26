ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина. Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР. "Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать", - сказал он. По его словам, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля. Дело открыто по факту вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса. При этом, в фабуле дела не указана фамилия Байдена, только то, что это гражданин США. Как сообщали Українськi Новини, ранее Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.