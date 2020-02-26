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26 февраля 2020, среда, 18:12 140
Судебная власть 2020-02-26T18:13:01+02:00
Українські Новини
ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

ГБР открыло дело о возможном вмешательстве Байдена в деятельность Шокина

Ольга Фандорина
ГБР, вмешательство, Джо Байден, Виктор Шокин
Джо Байден и Шокин. Фото: Новое Время
Джо Байден и Шокин. Фото: Новое Время

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного вмешательства бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ГБР.

"Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать", - сказал он.

По его словам, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 24 февраля.

Дело открыто по факту вмешательства в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 Уголовного кодекса.

При этом, в фабуле дела не указана фамилия Байдена, только то, что это гражданин США.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Нацполиция вернула в ГБР заявление Шокина о вмешательстве в его работу экс-вице-президента США Байдена.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году Кассационная административная палата Верховного Суда отказала бывшему генпрокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности генпрокурора.

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