Шокин обратился в ЕСПЧ

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Европейский суд по правам человека признать незаконным его увольнение с должности генпрокурора.

Об этом говорится в письме секретариата ЕСПЧ о принятии заявления истца, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.



Иск был подан еще 25 октября 2017 года. Ответчиком является государство Украина.



Шокин считает, что власть Украины нарушила статью о праве на справедливый суд Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Дело в ЕСПЧ находится на стадии коммуникации. При этом в письме не говорится, какую компенсацию от Украины требует Шокин.





Как сообщали Українськi Новини, 24 октября Верховный суд начал рассмотрение вопроса о восстановлении Виктора Шокина в должности генерального прокурора.



Однако Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора.



Также стало известно, что Шокин просил Нацполицию расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку.



В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.