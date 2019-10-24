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24 октября 2019, четверг, 11:44 18 Документ
Политика 2019-10-24T11:53:28+03:00
Українські Новини
Шокин обратился в ЕСПЧ

Шокин обратился в ЕСПЧ

Виктор Шокин, ЕСПЧ, Незаконное увольнение
Виктор Шокин
Виктор Шокин

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин просит Европейский суд по правам человека признать незаконным его увольнение с должности генпрокурора.

Об этом говорится в письме секретариата ЕСПЧ о принятии заявления истца, копия которого имеется в распоряжении Українських Новин.

Иск был подан еще 25 октября 2017 года. Ответчиком является государство Украина.

Шокин считает, что власть Украины нарушила статью о праве на справедливый суд Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дело в ЕСПЧ находится на стадии коммуникации. При этом в письме не говорится, какую компенсацию от Украины требует Шокин.



Как сообщали Українськi Новини, 24 октября Верховный суд начал рассмотрение вопроса о восстановлении Виктора Шокина в должности генерального прокурора.

Однако Верховный Суд отказал Шокину в восстановлении в должности генпрокурора.

Также стало известно, что Шокин просил Нацполицию расследовать фальсификацию результатов голосования депутатов Рады за его отставку. 

В 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд о восстановлении в должности в связи с получением информации о подкупе депутатов Верховной Рады, которые голосовали за одобрение увольнения его с должности.

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