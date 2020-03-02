МОЗ розповів про наявність масок в установах охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що заклади охорони здоров'я забезпечені медичними масками.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, передають Українські Новини.

"В установах охорони здоров'я всі хірургічними масками забезпечені. І ми говоримо: в першу чергу вони мають використовуватися саме в закладах охорони здоров'я", - повідомив Ляшко.

Також він повідомив, що проходять зустрічі з виробниками та дистриб'юторами з приводу поставок медичних масок в аптеки.

"Держава не забезпечує приватні мережі аптечних установ лікарськими засобами та виробами медичного призначення, водночас ми провели вже кілька зустрічей з вітчизняними виробниками, з дистриб'юторами. І їх проводило не тільки Міністерство охорони здоров'я. Зараз ці зустрічі проводяться під егідою міністра економічного розвитку", - зазначив він.

Зі слів Ляшка, зараз розглядається питання, як мотивувати вітчизняних виробників хірургічних масок поставляти маски в аптеки. "Розглядається питання можливого зменшення мита на інші товари для того, щоб наші виробники поставили медичні маски в аптеки", - повідомив Ляшко.

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