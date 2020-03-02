Супрун рассказала, как укрепить иммунитет перед коронавирусом

В то время, как в мире растет эпидемия коронавируса, а количество зараженных на 2 марта достигло 89 тыс. человек, бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, как поднять иммунитет

Об этом 2 марта Супрун написала в Facebook.

"В период простуд, гриппа, а теперь и распространения коронавируса по миру все пытаются найти быстрый и легкий способ "поднять" иммунитет", — написала она.

Однако, по словам Супрун, иммунитет нельзя быстро укрепить, это едежневный кропотливый труд, и скорее даже образ жизни.

В то же время, Супрун посоветовала сбалансированно питаться, следить за уровнем витаминов D и А, а также меди и цинка. Также она рекомендует отказаться от курения, вовремя вакцинироваться, тщательно мыть руки и продукты, управлять стрессом, много спать и забыть об иммуномодуляторах.

Напомним, коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды.

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.

А глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.