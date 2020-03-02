подписаться на рассылку
24.25 24.7
26.65 27.25
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Супрун рассказала, как укрепить иммунитет перед коронавирусом
02 марта 2020, понедельник, 10:26 301
Жизнь 2020-03-02T10:27:09+02:00
Українські Новини
Супрун рассказала, как укрепить иммунитет перед коронавирусом

Супрун рассказала, как укрепить иммунитет перед коронавирусом

Надежда Комендантова
Иммунитет, Коронавирус, Ульяна Супрун, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: flickr
Коронавирус. Фото: flickr

В то время, как в мире растет эпидемия коронавируса, а количество зараженных на 2 марта достигло 89 тыс. человек, бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала, как поднять иммунитет

Об этом 2 марта Супрун написала в Facebook.

"В период простуд, гриппа, а теперь и распространения коронавируса по миру все пытаются найти быстрый и легкий способ "поднять" иммунитет", — написала она.

Однако, по словам Супрун, иммунитет нельзя быстро укрепить, это едежневный кропотливый труд, и скорее даже образ жизни. 

В то же время, Супрун посоветовала сбалансированно питаться, следить за уровнем витаминов D и А, а также меди и цинка. Также она рекомендует отказаться от курения, вовремя вакцинироваться, тщательно мыть руки и продукты, управлять стрессом, много спать и забыть об иммуномодуляторах.

Напомним, коронавирус зафиксировали на всех континентах, кроме Антарктиды. 

Тем временем в Украине продолжают давать советы о том, как не заразиться вирусом. СНБО рекомендует не подходите ближе 2 метров к тем, кто чихает и кашляет, а МИД советует украинцам в Японии не выходить без масок в общественные места.

А глава СНБО считает, что коронавирус нужно лечить луком, салом и чесноком.

Больше новостей о: Иммунитет Коронавирус Ульяна Супрун коронавирус в Украине Эпидемия коронавируса

Полезные, вкусные, незаменимые. Супрун рассказала ...
В инфекционной больнице Николаева подготовили 14 м...
В Тернополе двухлетнего ребенка госпитализировали ...
Количество зараженных коронавирусом достигло 89 ты...
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук
Гончарук не собирается уходить в отставку
Новости
КС накануне кадровых вопросов в Раде рассмотрит законность люстрации 11:55
Представители Правительства Гончарука и НБУ нашли возможность удешевления ипотеки и кредитов для бизнеса 11:51
Гончарук не собирается уходить в отставку 11:45
Решения об индексации пенсий еще нет, - Гончарук 11:38
Рябошапка вызвал Киву для вручения подозрения в избиении ветерана АТО, но повестку он не получал 11:36
больше новостей
Сегодня начнется индексация пенсий: кому повысят выплаты 06:00
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
С 1 марта стартует индексация пенсий: кто получит больше денег 13:00
Доллары продавать не стоит: экономисты предупредили об изменении курса валют в марте 05:50
В России день рождения блогерши закончился тремя смертями из-за сухого льда 16:21
больше новостей
В Украине с сегодняшнего дня подорожали билеты на поезда 10:44
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
В Запорожской области определили место для временной обсервации контактирующих с больными коронавирусом 20:42
С сегодняшнего дня украинцы могут ездить в РФ только по загранпаспортам 08:27
Милованов рассказал о трех сценариях коронавируса в Украине: план будет через две недели 13:21
больше новостей
Остаток средств в госказне в феврале заметно вырос
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok