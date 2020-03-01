Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні

У той час, як після тритижневого падіння долар почав в обмінниках дорожчати а на кінець тижня Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні, встановлений ним на 28-29 лютого-1 березня, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH \/ USD, економісти прогнозують подальше падіння гривні. Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин роз'яснили ситуацію на валютному ринку і спрогнозували подальші тенденції, пише "Сегодня". Що сталося з курсом за тиждень Після стабільного курсу на вихідні, 22 і 23 лютого, з 24-го готівкова гривня почала дешевшати і до середовища втратила 17 копійок в продажу (до 24,65 грн \/ долар) і 14 копійок в покупці (до 24,42 грн\/долар) . Потім тренд розвернувся, 27 лютого гривня відіграла в продажу відразу 7 копійок (до 24,59 грн \/ долар), але 28-го, в останній робочий день нинішньої зими, знову подешевшала до 24,60 грн \/ долар. Спред (різниця між курсом покупки і продажу) розширився з 20 до 22-23 копійок, так завжди буває, коли долар зміцнюється. У такій ситуації банкіри намагаються купити його дешевше, а продати дорожче. Офіційний курс Національного банку підвищився з понеділка по п'ятницю на 11 копійок, з 24,45 до 24,56 грн \/ долар. На понеділок, 2 березня, регулятор встановив курс 24,59 грн \/ долар. Чого очікувати наступного тижня За словами Андрія Шевчишина, оскільки приплив валюти під закупівлю ОВДП зупинився і формується її відтік, ослаблення гривні - питання часу. "Побоювання світової пандемії коронавірусу і економічної рецесії призводять до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються в тихі гавані. Напередодні обвалилися ціни зерна, енергоресурсів і промислових металів. Таким чином, Україна, як і інші ринки, буде під прицілом спекулянтів, які стануть виводити свої інвестиції або , як мінімум, зупинять нові вливання. Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати до позначки 25 гривень за долар, - резюмував Шевчишин. Олег Пендзин впевнений, що курс на наступному тижні раніше буде визначати Національний банк. "Перша тиждень березня буде схожа на останній тиждень лютого, можливі коливання курсу в межах 10 копійок вгору-вниз від 24,5 гривень за долар", - говорить Олег Пендзин. Він також нагадав, що в березні Україну чекають великі виплати за зобов'язаннями вже в перші дні місяця, що стане важливим фактором ослаблення гривні. "Графік найближчих виплат кредиторам: 1 березня - виплати за єврооблігаціями на $ 419 млн, 4 березня - погашення ОВДП на 4,2 млрд грн, 11 березня - платіж за ОВДП на 0,95 млрд грн, 13 березня - виплата МВФ $407 млн, - це вже більш ніж на 25 млрд грн, - підрахував Пендзин. - А 25 березня - платіж за єврооблігаціями на $110 млн - ще 2,7 млрд грн". За словами експерта, це може призвести до істотного послаблення гривні незабаром після 8 березня, коли країна повернеться до роботи після трьох вихідних днів. Продавати чи купувати валюту І Олег Пендзин, і Андрій Шевчишин знову підтвердили довгостроковий тренд на ослаблення гривні. Тому, на їхню думку, варто поступово переводити гривневі заощадження у валюту, за винятком вкладів, прибутковість за якими перевищує 14% річних. У найближчі три місяці вони будуть вигідніші, навіть якщо гривня девальвує нижче 25,5 гривень за долар. Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 13 коп. до 24,65 UAH\/USD. Тим часом, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу і його впливу на світову економіку. Раніше фінансисти також розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус.