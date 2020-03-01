Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні

У той час, як після тритижневого падіння долар почав в обмінниках дорожчати а на кінець тижня Національний банк знову підвищив офіційний курс гривні, встановлений ним на 28-29 лютого-1 березня, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH / USD, економісти прогнозують подальше падіння гривні.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин роз'яснили ситуацію на валютному ринку і спрогнозували подальші тенденції, пише "Сегодня".

Що сталося з курсом за тиждень

Після стабільного курсу на вихідні, 22 і 23 лютого, з 24-го готівкова гривня почала дешевшати і до середовища втратила 17 копійок в продажу (до 24,65 грн / долар) і 14 копійок в покупці (до 24,42 грн/долар) . Потім тренд розвернувся, 27 лютого гривня відіграла в продажу відразу 7 копійок (до 24,59 грн / долар), але 28-го, в останній робочий день нинішньої зими, знову подешевшала до 24,60 грн / долар. Спред (різниця між курсом покупки і продажу) розширився з 20 до 22-23 копійок, так завжди буває, коли долар зміцнюється. У такій ситуації банкіри намагаються купити його дешевше, а продати дорожче.

Офіційний курс Національного банку підвищився з понеділка по п'ятницю на 11 копійок, з 24,45 до 24,56 грн / долар. На понеділок, 2 березня, регулятор встановив курс 24,59 грн / долар.

Чого очікувати наступного тижня

За словами Андрія Шевчишина, оскільки приплив валюти під закупівлю ОВДП зупинився і формується її відтік, ослаблення гривні - питання часу.

"Побоювання світової пандемії коронавірусу і економічної рецесії призводять до відтоку капіталу з ринків, що розвиваються в тихі гавані. Напередодні обвалилися ціни зерна, енергоресурсів і промислових металів. Таким чином, Україна, як і інші ринки, буде під прицілом спекулянтів, які стануть виводити свої інвестиції або , як мінімум, зупинять нові вливання. Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати до позначки 25 гривень за долар, - резюмував Шевчишин.

Олег Пендзин впевнений, що курс на наступному тижні раніше буде визначати Національний банк.

"Перша тиждень березня буде схожа на останній тиждень лютого, можливі коливання курсу в межах 10 копійок вгору-вниз від 24,5 гривень за долар", - говорить Олег Пендзин.

Він також нагадав, що в березні Україну чекають великі виплати за зобов'язаннями вже в перші дні місяця, що стане важливим фактором ослаблення гривні.

"Графік найближчих виплат кредиторам: 1 березня - виплати за єврооблігаціями на $ 419 млн, 4 березня - погашення ОВДП на 4,2 млрд грн, 11 березня - платіж за ОВДП на 0,95 млрд грн, 13 березня - виплата МВФ $407 млн, - це вже більш ніж на 25 млрд грн, - підрахував Пендзин. - А 25 березня - платіж за єврооблігаціями на $110 млн - ще 2,7 млрд грн".

За словами експерта, це може призвести до істотного послаблення гривні незабаром після 8 березня, коли країна повернеться до роботи після трьох вихідних днів.

Продавати чи купувати валюту

І Олег Пендзин, і Андрій Шевчишин знову підтвердили довгостроковий тренд на ослаблення гривні. Тому, на їхню думку, варто поступово переводити гривневі заощадження у валюту, за винятком вкладів, прибутковість за якими перевищує 14% річних. У найближчі три місяці вони будуть вигідніші, навіть якщо гривня девальвує нижче 25,5 гривень за долар.

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 7 коп. в п'ятницю знизився на 13 коп. до 24,65 UAH/USD.

Тим часом, українські банкіри стверджують, що курс гривні найближчим часом може залежати від поширення коронавірусу і його впливу на світову економіку.

Раніше фінансисти також розповіли, як на курс гривні впливає коронавірус.