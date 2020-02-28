После трехнедельного падения доллар в обменниках подорожал

С 21 по 28 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,71 коп. до 24,5831 UAH\/USD, курс покупки повысился на 3,82 коп. до 24,3069 UAH\/USD после трехнедельного снижения. Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини. Средний курс покупки евро повысился на 37,40 коп. до 26,5393 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 44,34 коп. до 26,9911 UAH\/EUR. Как сообщали Українські Новини, с 14 по 21 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,72 коп. до 24,5160 UAH\/USD, курс покупки понизился на 2,53 коп. до 24,2687 UAH\/USD третью неделю подряд. Курсы наличной иностранной валюты: Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 28 февраля 24,3069 24,5831 26,5393 26,9911 3,3900 3,8400 По сравнению с 21 февраля 0,0382 0,0671 0,3740 0,4434 -0,0600 -0,0700 Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.