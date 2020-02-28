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28 февраля 2020, пятница, 11:28 25
Финансы 2020-02-28T11:33:41+02:00
Українські Новини
После трехнедельного падения доллар в обменниках подорожал

После трехнедельного падения доллар в обменниках подорожал

Катерина Цапро
Доллар снова дорожает
Доллар снова дорожает

С 21 по 28 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,71 коп. до 24,5831 UAH/USD, курс покупки повысился на 3,82 коп. до 24,3069 UAH/USD после трехнедельного снижения.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 37,40 коп. до 26,5393 UAH/EUR, курс продажи повысился на 44,34 коп. до 26,9911 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 14 по 21 февраля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,53 коп. до 24,2687 UAH/USD третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 28 февраля

24,3069

24,5831

26,5393

26,9911

3,3900

3,8400

По сравнению с 21 февраля

0,0382

0,0671

0,3740

0,4434

-0,0600

-0,0700

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

 

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