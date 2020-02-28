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28 февраля 2020, пятница, 12:11 208
Финансы 2020-02-28T13:51:48+02:00
Українські Новини
Финансисты рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус

Финансисты рассказали, как на курс гривны влияет коронавирус

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, Валюта, Банкиры, Межбанк, Доллары, финансисты
Коронавирус косвенно влияет на курс гривны
Коронавирус косвенно влияет на курс гривны

В то время, как коронавирус вплотную приблизился к границам Украины, а украинцы в Италии не просят их эвакуировать, финансисты отмечают, что нерезиденты утратили интерес к ОВГЗ из-за негативных ожиданий от коронавируса на внешних рынках и снижающихся процентных ставок.

Об этом они сообщили в комментарии Українським Новинам.

"То, что последние аукционы Министерства финансов прошли без участия нерезидентов, существенно повлияло на объемы привлеченных средств. В целом, у нас были ожидания, что в первом квартале текущего года нерезиденты начнут покидать украинский рынок. В конце прошлого года было понятно, что учетная ставка НБУ и ставки по ОВГЗ будут снижаться, соответственно покупка ОВГЗ в 2020 году была бы менее выгодной инвестицией, чем в 2019", - прокомментировала Евгения Ахтырко, аналитик Concorde Capital.

По ее словам, так или иначе, при нынешнем довольно низком уровне инфляции номинальная доходность облигаций 10% все еще дает высокую реальную доходность по ОВГЗ.

То, что инвесторы-нерезиденты на данный момент решили воздержаться от дальнейшего инвестирования в украинские ОВГЗ может иметь несколько причин.

"Возможно, это были просто решения, связанные с портфельной политикой и распределением лимитов внутри банка. С началом нового года также всегда задумываются о новых политических рисках, хотя потенциальных политических рисков в начале прошлого года можно было насчитать гораздо больше, но это не помешало нерезидентам продолжать наращивать объемы покупки ОВГЗ в течение всего года", - сказала Ахтырко.

"Возможно, что ставки доходности и политические риски для иностранных инвесторов выглядят все еще неплохо, но волнения на финансовых рынках, связанные со вспышкой коронавируса, поставили покупку украинских ОВГЗ на "холд". Приток валюты, связанный с покупкой украинских ОВГЗ нерезидентами, в прошлом году действительно оказал существенную поддержку валютному рынку. Однако были и другие факторы. Мы видим, что с начала года волатильность на валютном рынке уже усилилась", - добавила аналитик.

По ее словам, во многих случаях гривна начинает девальвировать больше на негативных ожиданиях (уход нерезидентов с рынка ОВГЗ, угроза пандемии коронавируса), чем вследствие реального дефицита валюты на рынке.

По словам Ярослава Кабина, директора департамента казначейства Идея Банка, результаты последний двух аукционов Минфина по размещению ОВГЗ свидетельствуют о постепенном угасании интереса нерезидентов к украинскому госдолгу.

"По нашему мнению, главной причиной является не коронавирус, а резкое снижение учетной ставки НБУ до уровня 11%, что соответственно привело к снижению ставок Минфина по привлечению ресурсов в ОВГЗ. Диапазон ставок 9,5%-10% уже не является настолько привлекательным для иностранных инвесторов, исходя из высоких рисков нашей страны. Мы видим, что иностранные инвесторы пока переразмещают ресурсы от погашений предыдущих серий ОВГЗ, а новых инвестиций пока не делают. Соответственно, предложение валюты от них практически отсутствует", - сказал банкир.

Однако он отмечает, что на рынке в последнее время активизировались агроэкспортёры, которые в этот период традиционно продают валюту для подготовки к очередному сезону.

Также активными продавцами валюты являются металлурги, а также крупные госкомпании, в том числе "Нафтогаз".

"Нацбанк является активным участником торгов и сглаживает резкие колебания на рынке. В последнее время, весь излишек валюты регулятор выкупает в резервы, тем самим не давая гривне укрепиться ещё более сильнее. Поэтому мы не видим предпосылок в ближайшее время для девальвации гривны, возможно даже небольшое её укрепление", - подытожил Кабин.

Как сообщали Українські Новини, банкиры и аналитики прогнозируют сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH/USD в марте.

После трехнедельного падения доллар в обменниках подорожал.

Ранее Українськi Новини писали о том, как живут украинцы на территории Италии в условиях коронавируса. По последним данным, в Европе в 21 стране зафиксировали случаи заражения. Больше всего в Италии, Германии, Франции и Испании.

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